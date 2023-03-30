FC BARCELONA
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Гави обвинили в том, что он неподобающе ведет себя в сборной. Окружение игрока видит в этом заговор «Мадрида»

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На самом деле, все в порядке.

Вчера журналисты издания Relevo написали о том, что испанская футбольная федерация обеспокоена (RFEF) тем, как игрок «Барселоны» Гави ведет себя в сборной. Якобы игрок игнорирует активности, которые проводятся RFEF, а у других сборников есть к нему личные претензии.

Журналистка Cadena COPE Хелена Кондис рассказала о том, что окружение игрока возмущено такими вбросами. Они считают, что фейковая информация идет со стороны «Мадрида». Причем обострение произошло после последнего класико, в котором Гави отомстил Себальосу за Левандовского.

На тренировке сборной действительно было небольшое столкновение между Родри и Гави. Однако федерация утверждает, что игрок «Барсы» ведет себя профессионально, но немного рассеян.

Что касается автограф-сессии во время международного перерыва, то на тренировке игрок ударился головой и после плохо себя чувствовал. Федерация вошла в положение и заменила Гави на Ольмо. Однако позже игрок «Барселоны» все-таки пришел на сессию и раздавал автографы.

Сам молодой хавбек предельно спокоен и не обращает внимание на информационный шум, который в последнее время возникает вокруг него.

2 комментария

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белошип
Ответ Umar Yunuszoda
Причём тут Мадрид интересно
Комплексы перед хозяином)
+1
0
+1
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Umar Yunuszoda
Причём тут Мадрид интересно
0
-1
-1
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