Ла Лига вернула Гави на свой веб-сайт, но с новым номером. Игрок больше не числится под футболкой с цифрой 6 - теперь он указан под номером 30.

Гави больше не является игроком основной команды «Барселоны», теперь юноша числится в молодежном составе - «Барса Атлетик».

Напомним, что регистрация Гави была отменена испанским судом после апелляции Ла Лиги. После этого лига быстро удалила игрока со своего веб-сайта.

Теперь пункт в контракте Гави позволяет ему покинуть «Барсу» бесплатно летом, если клуб не сможет снизить расходы на заработную плату и зарегистрировать его.