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😫 Гави вернули на сайт Ла Лиги, но теперь у него новый номер

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Ла Лига вернула Гави на свой веб-сайт, но с новым номером. Игрок больше не числится под футболкой с цифрой 6 - теперь он указан под номером 30.

Гави больше не является игроком основной команды «Барселоны», теперь юноша числится в молодежном составе - «Барса Атлетик».

Напомним, что регистрация Гави была отменена испанским судом после апелляции Ла Лиги. После этого лига быстро удалила игрока со своего веб-сайта.

Теперь пункт в контракте Гави позволяет ему покинуть «Барсу» бесплатно летом, если клуб не сможет снизить расходы на заработную плату и зарегистрировать его.

5 комментариев

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nurikkkk
Ответ Bob Ganiev
Тебас просто гений! не за горами и третье-четвертое место в таблице коэффициентов уефа.
А в чем Тебас виноват?
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Rule1
У Лапорта работы не початый край,потерять Гави будет катастрофой !
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Bob Ganiev
Тебас просто гений! не за горами и третье-четвертое место в таблице коэффициентов уефа.
0
-1
-1
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Ramil Usmanov
Никак не могут с номерами Гави разобраться. Ещё и #5 приплели.
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Артём барса
Он под 5 номером и не играл)))
+1
0
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