Гави потерял статус игрока основного состава «Барселоны». Еще в декабре прошлого года стало известно, что «блауграна» не может заявить Пабло за основу из-за раздутой ведомости зарплат.

За ситуацией вокруг полузащитника внимательно наблюдает «Бавария». Об интересе мюнхенцев к полузащитнику «блауграны» сообщило издание Marca и немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг.

В контракте Гави с «Барселоной» есть пункт, позволяющий полузащитнику этим летом покинуть столицу Каталонии в качестве свободного агента.

«Бавария» понимает, что может привлечь юношу высокой зарплатой и более стабильной обстановкой. Мюнхенцы следили за юношей еще прошлым летом, нынешнее финансовое положение каталонцев подогрело интерес Рекордмайстера к Гави. Пока никаких контактов между игроком и «Баварией» не было.

Сообщается, что «Барселона» активно работает над возвращением Месси, чьи финансовые запросы вынудят клуб снизить зарплаты другим игрокам команды. При этом «блауграна» не хочет отпускать Гави. По информации многих источников, каталонцы планируют зарегистрировать юношу до или в течение лета.

Тем не менее в такой трансфер верится с трудом. Позиция, на которой выступает Гави, в «Баварии» достаточно укомплектована. Да и сам юноша вряд ли решит воспользоваться соответствующим пунктом в контракте, чтобы покинуть «Барсу». Судя по его отдаче на поле, полузащитник сильно привязан к команде Хави.

А как вы оцениваете вероятность того, что Гави уйдет из «Барселоны»? Чисто теоретически мог бы Пабло усилить «Баварию»?