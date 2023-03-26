10 комментариев

Разобрался с двумя звездами «Реала».

Болельщики «Барселоны» уверены, что Софьян Амрабат — прирожденный игрок «блауграны». Марокканский полузащитник покорил фанатов каталонской команды своим поведением со звездами «Реала».

Вчера Амрабат играл против Винисиуса и Родриго в товарищеском матче между Марокко и Бразилией. Софьян прекрасно справился со свой задачей, сдерживая этих двоих, порой он даже проявлял слишком много рвения. Особенно примечательным стал эпизод, когда марокканец остановил Винисиуса мощным подкатом.

Родриго бросился на защиту своего товарища по команде, но, возможно, Амрабат заставил его об этом пожалеть.

Настрой Амрабата в этом эпизоде покорил болельщиков «Барсы». В соцсетях кулес сразу же начали умолять «блауграну» о трансфере полузащитника:

💬 «Приведите его в «Барсу» как можно скорее, чтобы он продолжал делать такие подкаты в класико».

💬 «Этой ночью Амрабат покорил тысячи сердец кулес».

💬 «У Софьяна характер истинного игрока «Барсы».

💬 «Он еще не перешел в «Барселону», но уже знает, кого рвать».

💬 «Амрабат обязан перейти в «Барсу», нам необходим такой игрок».

💬 «Лапорта, ты знаешь, что делать».