FC BARCELONA
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«У Софьяна характер игрока «Барсы». После одного эпизода в матче Марокко — Бразилия фанаты уверены, что Амрабат обязан перейти в «блауграну»

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Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Футбол Футбол

Разобрался с двумя звездами «Реала».

Болельщики «Барселоны» уверены, что Софьян Амрабат — прирожденный игрок «блауграны». Марокканский полузащитник покорил фанатов каталонской команды своим поведением со звездами «Реала».

Вчера Амрабат играл против Винисиуса и Родриго в товарищеском матче между Марокко и Бразилией. Софьян прекрасно справился со свой задачей, сдерживая этих двоих, порой он даже проявлял слишком много рвения. Особенно примечательным стал эпизод, когда марокканец остановил Винисиуса мощным подкатом.

Родриго бросился на защиту своего товарища по команде, но, возможно, Амрабат заставил его об этом пожалеть.

Настрой Амрабата в этом эпизоде покорил болельщиков «Барсы». В соцсетях кулес сразу же начали умолять «блауграну» о трансфере полузащитника:

💬 «Приведите его в «Барсу» как можно скорее, чтобы он продолжал делать такие подкаты в класико».

💬 «Этой ночью Амрабат покорил тысячи сердец кулес».

💬 «У Софьяна характер истинного игрока «Барсы».

💬 «Он еще не перешел в «Барселону», но уже знает, кого рвать».

💬 «Амрабат обязан перейти в «Барсу», нам необходим такой игрок».

💬 «Лапорта, ты знаешь, что делать».

10 комментариев

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wmfrxwf5rq
Ответ Фан Рубина
А зачем ему клуб Сегунды?
Так он же не в МЧК хочет переходить
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wmfrxwf5rq
Ответ Игорь Климов
Ты про Пепе забыл который играл за Реал?!
Рамос: подержи моё пиво
0
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fellx
Ответ Alexander Sragovich
С каких пор Барсе нужны костоломы?
Правильно. Начиная с Барсы Пепа играли актёры умирающие с каждого касания)
0
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wmfrxwf5rq
Ответ Alexander Sragovich
С каких пор Барсе нужны костоломы?
Они всегда нужны. Каждому клубу нужен хоть один такой игрок. Так, на всякий…но нужен
0
-1
-1
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Имя Фамилия
Чуть сбыдланил на поле, сразу игрок барсы. Вот она каталонская ДНК.
+1
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Фан Рубина
А зачем ему клуб Сегунды?
+1
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+1
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TIMUROVICH
Опять Марокко выиграли :))
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Игорь Климов
Ответ белошип
Глупые глоры кабинета) Какой характер у вашего банкрота все прекрасно видят в еврокубках,клоуны А на счёт Амрабата пожалуй соглашусь,такие гнилые игроки приветствуются в бестрофейнике)
Ты про Пепе забыл который играл за Реал?!
+8
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Alexander Sragovich
С каких пор Барсе нужны костоломы?
+2
0
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белошип
Комментарий скрыт
0
-9
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