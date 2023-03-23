10 комментариев

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УЕФА открыл дело против «Барселоны» из-за выплат Негрейре: клуб могут отстранить от еврокубков😱😱😱

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Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Футбол Футбол

Это уже очень серьезно.

Как сообщает RMC Sport, инспекторы УЕФА по этике и дисциплине проведут расследование возможного нарушения правовых рамок органа каталонским клубом в рамках «дела Негрейры». Согласно регламенту УЕФА, клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.

В соответствии с регламентом УЕФА, «Барселоне» грозит исключение из еврокубков в следующем сезоне.

По данным Marca, европейский орган считает, что есть достаточно аргументов для потенциального нарушения правил. Поэтому он приступает к открытию дела для проведения расследования по делу Негрейры.

«В соответствии со статьей 31 (п.4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА. «Caso Negreira», — говорится в заявлении. Дополнительная информация по этому поводу будет доступна в надлежащее время».

Это подтверждает информация El Confidencial, которая сообщила в среду, что орган очень внимательно следит за ходом судебного разбирательства, возбужденного против клуба за выплату более семи миллионов евро Энрикесу Негрейре, когда последний занимал пост вице-президента судейского технического комитета.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

10 комментариев

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MXMVS
Побыстрей бы уже все эти грандомрази создали свою галактическую лигу, без участия в своих чемпах и варились бы они там в своем котле, покупая судей, тренеров, игроков за бешеные бабосы и дали бы им там полную свободу, у кого больше бабла, тот и прав
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fellx
Ответ Ахмедияр Алланиян
Интересно реал сколько судей покупал но точно не один
Давай так. Лично мне, как фанату Реала будет очень больно, если все эти 5 ЛЧ, что я видел с командой были липовыми. НО, я не буду говорить, мол а сколько там Барса, ПСЖ, Сити платили УЕФА. За руку поймали кого? Барсу, значит они самые неуклюжие среди тех, кто даёт взятки
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fellx
Хорошо, что уже два года Барса с позором вылетает с ЛЧ а потом и с ЛЕ. А то сектанты Барсы могли бы отмазываться, мол хотят сломать сильный клуб))
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Рэд Уайт
сити уже дал уефа под хвост,теперь уефа каталонский дилдо хочет
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Ахмедияр Алланиян
Интересно реал сколько судей покупал но точно не один
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dadahandadahan3@gmail.com
данный момент, Барселона сильный всех остальных по этому следующий год им не позволяет выйти в Евротур (это босы ПСЖ, РЕАЛА)
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Inside 88 LW
УЕФА давно является субъективным органом.
Доказательства им не надо) Скажут сверху - сделают. Что удивляться?)
По факту доказательств - нет да и судя по развитию суда - и не будет.
Другое дело что теперь президент не бармалей, и чеферину стоит задуматься.
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Barca
Ответ carandache
Помню фанатики Барсы говорили, а где доказательства) Походу когда клуб казнят, только тогда они поверят в коррупцию.
Заводят расследование, чтобы найти доказательства, 🤡
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Alexey Catalonsky
Не могу понять, все ведут расследование, ни кто ни чего доказать не может. Суда не было, приговора нет. УЕФА со своей прокуратурой дело расследовать собралось? Они не компетентны в данном вопросе. Без обвинительного приговора со стороны испанского суда, данное расследование только подчеркивает тот факт, что все это происходит из-за Суперлилиги. Т.е. полнейшая и очень грубо оформленная заказуха.
+7
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carandache
Помню фанатики Барсы говорили, а где доказательства) Походу когда клуб казнят, только тогда они поверят в коррупцию.
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