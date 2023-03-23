10 комментариев

УЕФА открыл дело против «Барселоны» из-за выплат Негрейре: клуб могут отстранить от еврокубков😱😱😱
Это уже очень серьезно.
Как сообщает RMC Sport, инспекторы УЕФА по этике и дисциплине проведут расследование возможного нарушения правовых рамок органа каталонским клубом в рамках «дела Негрейры». Согласно регламенту УЕФА, клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.
В соответствии с регламентом УЕФА, «Барселоне» грозит исключение из еврокубков в следующем сезоне.
По данным Marca, европейский орган считает, что есть достаточно аргументов для потенциального нарушения правил. Поэтому он приступает к открытию дела для проведения расследования по делу Негрейры.
«В соответствии со статьей 31 (п.4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА. «Caso Negreira», — говорится в заявлении. Дополнительная информация по этому поводу будет доступна в надлежащее время».
Это подтверждает информация El Confidencial, которая сообщила в среду, что орган очень внимательно следит за ходом судебного разбирательства, возбужденного против клуба за выплату более семи миллионов евро Энрикесу Негрейре, когда последний занимал пост вице-президента судейского технического комитета.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
Доказательства им не надо) Скажут сверху - сделают. Что удивляться?)
По факту доказательств - нет да и судя по развитию суда - и не будет.
Другое дело что теперь президент не бармалей, и чеферину стоит задуматься.