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Альбе исполнилось 34 года! Легенду «Барсы» поздравили звезды футбола

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21 марта Жорди Альбе исполнилось 34 года!

День рождения ветеран «блауграны» отпраздновал на вечеринке, которую организовала жена Жорди. На празднике гостей угостили высоченным тортом. Интересно, а фотографии съедобные?

Жорди получил много поздравлений от своих коллег. Кто-то посвятил Альбе отдельные сторис.

Марк Бартра: «Поздравляю, друг, ты великий. Люблю тебя!»

Серджи Бускетс: «Поздравляю, друг! Ты заслуживаешь всего самого лучшего».

Андрес Иньеста: «Поздравляю, брат!»

Рафинья: «Поздравляю, мой брат».

Альваро Мората: «С днем рождения, бро!»

А кто-то поздравил Жорди в комментариях к его праздничной публикации в соцсетях.

Артуро Видаль:

Давид Де Хеа:

Патрик Клюйверт:

«Поздравляю, друг».

Самюэль Умтити:

«Поздравляю, брат».

Присоединяемся к поздравлениям! Пожелаем Жорди здоровья и побольше игрового времени.

1 комментарий

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кто-то
С праздником, легенда! 💙❤️
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