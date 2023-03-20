21 марта Жорди Альбе исполнилось 34 года!

День рождения ветеран «блауграны» отпраздновал на вечеринке, которую организовала жена Жорди. На празднике гостей угостили высоченным тортом. Интересно, а фотографии съедобные?

Жорди получил много поздравлений от своих коллег. Кто-то посвятил Альбе отдельные сторис.

Марк Бартра: «Поздравляю, друг, ты великий. Люблю тебя!»

Серджи Бускетс: «Поздравляю, друг! Ты заслуживаешь всего самого лучшего».

Андрес Иньеста: «Поздравляю, брат!»

Рафинья: «Поздравляю, мой брат».

Альваро Мората: «С днем рождения, бро!»

А кто-то поздравил Жорди в комментариях к его праздничной публикации в соцсетях.

Артуро Видаль:

Давид Де Хеа:

Патрик Клюйверт:

«Поздравляю, друг».

Самюэль Умтити:

«Поздравляю, брат».

Присоединяемся к поздравлениям! Пожелаем Жорди здоровья и побольше игрового времени.