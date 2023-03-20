Альбе исполнилось 34 года! Легенду «Барсы» поздравили звезды футбола
21 марта Жорди Альбе исполнилось 34 года!
День рождения ветеран «блауграны» отпраздновал на вечеринке, которую организовала жена Жорди. На празднике гостей угостили высоченным тортом. Интересно, а фотографии съедобные?
Жорди получил много поздравлений от своих коллег. Кто-то посвятил Альбе отдельные сторис.
Марк Бартра: «Поздравляю, друг, ты великий. Люблю тебя!»
Серджи Бускетс: «Поздравляю, друг! Ты заслуживаешь всего самого лучшего».
Андрес Иньеста: «Поздравляю, брат!»
Рафинья: «Поздравляю, мой брат».
Альваро Мората: «С днем рождения, бро!»
А кто-то поздравил Жорди в комментариях к его праздничной публикации в соцсетях.
Артуро Видаль:
Давид Де Хеа:
Патрик Клюйверт:
«Поздравляю, друг».
Самюэль Умтити:
«Поздравляю, брат».
Присоединяемся к поздравлениям! Пожелаем Жорди здоровья и побольше игрового времени.
1 комментарий