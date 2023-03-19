Роберт Левандовски молниеносно адаптировался в «Барсе»: за неполный сезон форвард наколотил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи (во всех официальных играх), но главное – Роберт нашел связь с новыми партнерами.

Особенно тесно Левандовски общается с Гави. Один из главных инсайдеров по «Барсе» Хави Мигель даже называет Роберта спортивным отцом Гави.

«Левандовски всегда дает советы по диете: Гави пьет много кока-колы, но в его возрасте это нормально – Роберт постоянно говорит ему пить больше воды. Гави также нравится фастфуд. Тема питания очень волнует Роберта, поэтому он следит за остальными.

Левандовски также советует Гави выучить английский. Ему нужно знать его, потому что он вообще не владеет английским. Роберт очень любит Гави, он ему очень нравится. Можно назвать Роберта спортивным отцом Гави», – пишет Мигель.

Левандовски может стать капитаном в следующем сезоне

«Не первым капитаном, но он может войти в четверку – это желание Хави», – уточняет инсайдер, – «Он считает его лидером. Если один из троих капитанов (Бускетс, Альба, Роберто) покинет клуб, Роберт станет новым.

С молодыми игроками Роберт Левандовски обычно говорит по-испански, но, конечно, когда ему приходится идти на пресс-конференцию или давать интервью, он выбирает английский, чтобы оставаться в зоне комфорта. Тем не менее, я думаю, что в будущем он будет общаться с прессой и давать интервью на испанском языке. Я не думаю, что это займет много времени».