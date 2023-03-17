На прошлой неделе в Испании появились слухи о том, что Педри вернулся к полноценным тренировкам с командой перед класико, но доказательств не было.

Спасибо Гави, он подтвердил достоверность информации, поделившись фотографией Педри в общей группе перед подготовкой к матчу в воскресенье.

Здесь Педри выглядит уверенно и может появиться в «основе» «Барселоны» против «Реала».

Полузащитник не выходил на поле с тех пор, как получил мышечную травму в феврале в матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».