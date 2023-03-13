Рычаг против обвинений в коррупции.

Во время вчерашнего матча между «Атлетиком» и «Барселоной» (0:1) на домашней арене басков «Сан-Мамес» болельщики принимающей стороны организовали гостям теплый прием. Они провели акцию против Барсагейта − так назвали коррупционный скандал, связанный с каталонским клубом.

Акция заключалась в том, что на определенной минуте матча фанаты начали кричать «Отправляйтесь в Сегунду!» и бросать на поле фальшивые купюры с надписью «Мафия». Но не все люди, которые выбрали просмотр матча по ТВ или онлайн, смогли увидеть этот перфоманс.

Как выяснил DAZN, один из телевещателей, а именно Mediapro, чья штаб-квартира находится Барселоне, не показал момент акции. Такое решение принял продюсер телеканала.

Скорее всего, по данным все того же DAZN, это связано с тем, что генеральный директор Mediapro Жауме Рурес был участником одного из «рычагов» Жоана Лапорты и профинансировал один из залогов «Барселоны». Получился такой вот конфликт интересов.

Некоторые внимательные болельщики отметили, что Mediapro, как официальный вещатель, не показывал акции болельщиков «Валенсии» против владельца клуба, а также заглушил звук трибун, когда вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор подвергался расистским оскорблениям.