Дани Алвес все еще в тюрьме в Барселоне, ждет завершения судебного разбирательства против него по обвинению в сексуальном насилии над 23-летней женщиной в туалете в ночном клубе Sutton.

Мать бывшего защитника «Барселоны» Луиса Алвес воспользовалась социальными сетями, чтобы выразить свои чувства после ареста сына.

«Моя семья – это моя жизнь, я бесконечно ее люблю. Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его – то, что бог соединил никто разъединить не может. Я знаю, что мой сын так раздражал людей, что предатели забрали его у меня, но мою веру в бога забрать никто не сможет. Я остаюсь сильной».

В своем последнем посте мать бразильского футболиста поделилась стихом из Библии «Даниил 6:27», в котором говорится следующее:

«Владычеству Его нет конца. Он избавляет и спасает, творит знамения и чудеса на небе и на земле, избавил Даниила от власти львов».