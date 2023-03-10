7 комментариев

«Кто удивил меня сильнее всего? Гави. Несмотря на свой рост и возраст он показывает характер и мастерство на поле – ему все равно против кого он играет. Я был поражен», - признался Рафинья в недавнем интервью.

Гави действительно не устает нас удивлять: он выигрывает дуэли в воздухе против более рослых игроков, он бросает вызов физически более сильным футболистам – это впечатляет.

18-летний Гави уже забил 7 голов в этом сезоне.