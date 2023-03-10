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«Ему все равно против кого он играет». Рафинья назвал игрока «Барсы», поразившего его больше остальных

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«Кто удивил меня сильнее всего? Гави. Несмотря на свой рост и возраст он показывает характер и мастерство на поле – ему все равно против кого он играет. Я был поражен», - признался Рафинья в недавнем интервью.

Гави действительно не устает нас удивлять: он выигрывает дуэли в воздухе против более рослых игроков, он бросает вызов физически более сильным футболистам – это впечатляет.

18-летний Гави уже забил 7 голов в этом сезоне.

7 комментариев

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Aymammet Baylyyew
Ответ Меси Место
Это Педри же забил 7 голов у Гави только 2
Прочитал и думаю когда гави успел забивать столько голов
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Alibaba51
хоть бы не сломали его
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Kaloyan Yalamov
Маленький зверь который станет львом
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Игорь Климов
Гави лучший молодой футболист!
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Акø
Гави напоминает мне более быструю и техничную версию Гаттузо. Как минимум по неуступчивости и агрессивной игре. Львиное сердце как у Пуйоля. Больше опыта и в будущем он будет рвать на поле
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Меси Место
Это Педри же забил 7 голов у Гави только 2
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Sadullo
Гави настоящий бультерьер
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