На фоне скандала с Дани Алвесом можно вспомнить, что «Барселону» играло еще несколько футболистов, попавших в последствии в тюрьму.

Роналдиньо

В 2020 году Роналдиньо и его брат были арестованы в Парагвае после того, как въехали в страну по фальшивым паспортам. Легендарный бразилец заявил, что ничего не знал, но судья посчитал его виновным. В итоге, обладатель Золотого Мяча провел в тюрьме 32 месяца, а остаток срока – под домашним арестом после того, как заплатил штраф в размере 153 000 фунтов.

Георге Попеску

Георге Попеску был несгибаемым защитником и капитаном «Барсы» во время своего расцвета в конце 90-х.

Попеску играл с Пепом Гвардиолой и Роналду, как видно на этой фотографии:

В 2014 году румынский суд осудил Попеску и еще семерых человек за отмывание денег и налоговое мошенничество в связи с трансферами игроков. Румын должен был провести три года и один месяц в тюрьме.

Попеску отсидел половину срока, прежде чем был освобожден за хорошее поведение. Позже он написал об этом испытании в своей книге.

Дани Алвес

Дани Алвес выступал за «Барселону» в прошлом сезоне и даже представлял Бразилию на чемпионате мира в Катаре в декабре прошлого года. В настоящее время титулованный защитник находится в тюремной камере в Барселоне.

Камеры в ночном клубе столицы Каталонии зафиксировали, как Алвес вошел в туалет с дамой. Игрок был арестован и заключен в тюрьму после того, как женщина обвинила его в изнасиловании.

Есть несколько футболистов, выступавших за «Барсу», которым удалось избежать тюрьмы: Лионель Месси, Хавьер Маскерано и Неймар предстали перед судом за уклонение от уплаты налогов. То же самое касается Самюэля Это'о.