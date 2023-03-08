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Ферран Торрес для бедных. Как там обстоят дела у Жуджлы?

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Один из лидеров бельгийского чемпионата.

После впечатляющего старта сезона бывший игрок «Барселоны» Ферран Жуджла не забивал за «Брюгге» целых десять матчей.

Правда, не стоит винить только игрока. Все дело в том, что такая серия у форварда возникла тогда, когда в команде появился новый главный тренер − Скотт Паркер. Игрок перестал быть в старте и его стали использовать в качестве ударной замены.

Но почему «Брюгге» уволил Карла Хуфкенса, который вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов? Все дело в том, что дела команды во внутреннем чемпионате шли не очень. Также у тренера возник конфликт с некоторыми игроками.

При Паркере сильно лучше не стало, а в Лиге чемпионов последовало два болезненных поражения от «Бенфики». Сегодня Скотта уволили − всего спустя 9 недель после назначения.

Вполне вероятно, что новый тренер станет уделять Жуджле больше времени. В настоящее время за бельгийцев форвард отыграл в 35 матчах, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.

1 комментарий

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Никита Мальковский
он молодец как футболист, но оскарблять бывшего одноклубника это не очень хорошо
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