Отличная акция к Международному женскому дню.

К 8 марта «Барселона» подготовила видео, в котором форварду Роберту Левандовскому предложили почитать комментарии, которые ежедневно получают в своих социальных сетях девушки из женской команды блауграны.

Кроме поляка в записи видео также поучаствовала защитница «Барса Фемени» Мария Леон. Они вдвоем сели перед камерой и реагировали на комментарии. В частности Роберт зачитал такое:

💭 Возвращайтесь на кухню;

💭 Женский футбол − ненастоящий футбол;

💭 Нам совершенно насрать на вас;

💭 В местной команде моего города ты бы даже не попала в старт;

💭 Ты такая горячая, детка;

💭Ты играешь сегодня вечером? Имею в виду, в ночном кино, и так далее.

Мимика Левандовски говорил о многом. После он сказал: «Эти комментарии трудно читать и слышать».

Роберт сказал, что его жена − пример для подражания. Он восхищается тем, какие усилия она прикладывает ежедневно для достижения своей мечты. Позже форвард сказал про своих дочерей, чьи стремления бороться за свои мечты он сильно поощряет.

Мария Леон также взяла слово: «Мы получаем такое каждый день. Только потому, что мы женщины. Мы будем продолжать бороться за свои права. Все это для того, чтобы те женщины, что будут после нас, могли достичь еще большего, чем мы».

Защитница рассказала о личном школьном опыте, когда никто не воспринял всерьез ее желание стать профессиональной футболисткой. Так произошло лишь потому, что она − девушка.

«Добиться того, чего вы хотите, можно только с помощью храбрости, характера и силы», − закончила она.