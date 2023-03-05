Есть небольшая проблема.

По данным Mundo Deportivo, защитник «Сити» Эмерик Лапорт потерял место в основе клуба и теперь хочет перейти в «Барселону». В этом сезоне он сыграл в 15 матчах, причем в 14 из них в старте. К этому моменту в прошлом сезоне испанец имел в активе 35 игр.

Контракт центрального защитника с чемпионом Англии истекает в 2025 году. Это означает, что «Барселоне» придется раскошелиться, если они заинтересованы в игроке.

По данным Transfermarkt, 28-летний футболист оценивается в 38 миллионов евро. Это довольно большая сумма для каталонцев, которым вновь летом придется вписываться в ФФП Ла Лиги.

Тем не менее, Лапорт был бы качественным дополнением к защите «Барсы», учитывая его опыт в Ла Лиге. Он левоногий центральный защитник — профиль, который искал Хави.