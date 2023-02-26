Теперь им надо быть очень внимательными.

Целых пять игроков «Барселоны» под угрозой удаления перед матчем с «Альмерией». У Серджи Бускетса, Франка Кессиэ, Гави, Феррана Торреса и Рафиньи по 4 желтых карточек в Ла Лиге.

Все пять игроков имеют разное влияние на игру «блауграны».

Гави является одним из наиболее важных игроков команды, он забил 2 гола и оформил 5 результативных передач в 33 матчах. Его напарник по полузащите Педри в настоящее время выбыл из-за травмы, и «сине-гранатовым» придется нелегко, если обе молодые звезды окажутся недоступны.

Бускетс также является ключевой фигурой в команде Хави. В этом сезоне Серджи сыграл 28 раз, отдав 1 результативную передачу.

Рафинья, тем временем, неважно выступил в ответном матче плей-офф Лиги Европы против «Юнайтед». Тем не менее, он забил гол и ассистировал в первой встрече, и его дисквалификация тоже будет очень болезненной, поскольку Ансу Фати и Усман Дембеле травмированы. Бразилец забил 7 голов и сделал 9 передач в 33 играх.

Кессиэ, тем временем, в последние недели тоже стал играть более заметную роль после травм Бускетса и Педри. Ожидается, что сегодня он уже в четвертый раз выйдет в стартовом составе в последних пяти матчах. В этом сезоне ивуарийец забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 27 играх.

Торрес, наконец, ярко проявил себя в последнем матче «Барселоны» в Ла Лиге против «Кадиса». В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 27 играх.