Хорхе Месси, отец Лео и его агент, встретился с Лапортой. Они обсудили 3 вопроса

Звучит многообещающе?

На Catalunya Radio, главном каталонском радио, которое является надежным источник, в передаче «Tot costa» прозвучал мощный инсайд относительно будущего Лионеля Месси.

Там журналист Жорди Коста сообщил, что сегодня состоялась встреча президента «Барселоны» Жоана Лапорты и Хорхе Месси, отца Лионеля и его агента.

Они обсудили 3 вопроса: возможное будущее Месси в «Барсе», дань уважения, которую клуб планирует отдать ему, и разногласия по поводу того, что сказал брат Лео Матиас.

Это первый прямой контакт агента аргентинского нападающего и руководства каталонского клуба.Недавно Матиас, брат Лионеля, заявил:

«Музей «Барселоны» – это музей Месси. «Барселона» стала известна благодаря Месси. Раньше о них никто не знал. Все знают «Реал», а «Барселона» без Месси – ничто. И вот как ему отплатили... Моя мать однажды сказала мне: «Они собираются сделать с Лео то же самое, что сделали с Роналдиньо. Люди [в Барселоне] не поддержали его. Они должны были выйти на акцию протеста или что-то в этом роде, заставить Лапорту уйти, а Месси – остаться. Испанцы – предатели. Я говорю это, потому что хочу, чтобы это прозвучало от нас.

У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону». Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту».

Жерар Ромеро также сообщает, что перед Чемпионатом мира состоялся ужин между Хави и Месси ― он был посвящен деловым вопросам, а не дружеским. Они по-прежнему постоянно общаются.

Учитывая многочисленные сообщения о том, что Лео не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ», любопытно, что это могло бы значить.