Гави получил шестой номер, но почему в ЛЕ он играл под тридцатым? Ответ очень прост

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» устроили захватывающее шоу на «Камп Ноу». Первая встреча команд в плей-офф Лиги Европы завершилась со счетом 2:2.

Самые внимательные поклонники «блауграны» заметили, что Гави на матч против «красных дьяволов» вышел под тридцатым номером, хотя в Испании уже давно играет с цифрой шесть на футболке. Многие болельщики задались вопросом – как так вышло?

Разгадка очень проста. Правила УЕФА запрещают футболистам менять игровые номера по ходу сезона. Поскольку в Лиге чемпионов Гави был заявлен под тридцатым номером, с этой же цифрой на футболке он должен играть в других соревнованиях, проходящих под эгидой УЕФА, в нашем случае в Лиге Европы.

А вот в Ла Лиге футболисты имеют право поменять номер, при условии, что ни один другой игрок не носил этот же номер по ходу сезона. До Гави обладателем заветной шестерки в «Барсе» был Рики Пуч, который летом перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Возможно, это был последний раз, когда мы видели выступление Гави под тридцатым номером. В игре с «МЮ» Пабло получил «горчичник», из-за перебора желтых карточек полузащитник пропустит ответную встречу команд.

Надеемся, что на «Олд Траффорд» «Барселона» не уступит «дьяволам», и мы увидим Гави под тридцатым номером 31 мая в Будапеште.