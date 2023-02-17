Освобождение Дани Алвеса отложено: стороны обвинения и защиты не могут определиться, дело все запутаннее

Дани Алвесу придется оставаться в предварительном заключении без права внесения залога как минимум до следующей недели.

Через несколько дней суд примет решение по апелляции адвокатов бывшего игрока «Барселоны» об освобождении их клиента до суда.

Обвинение просит оставить Дани Алвеса в тюрьме, так как анализ ДНК выявил его вину.

«Боюсь, если его освободить, он сбежит», — сказал журналист Карлос Килес в программе Yahora Sonsoles на Antena 3.

Дани Алвес находится под стражей без права внесения залога с 20 января в ожидании суда по обвинению в изнасиловании 23-летней женщины в барселонском ночном клубе Sutton 30 декабря.

На слушании, проходившем за закрытыми дверями в третьей секции Апелляционного суда Барселоны, адвокат Кристобаль Мартелл утверждал, согласно «La Vanguardia», что имело место «вагинальное проникновение» и что секс был «по обоюдному согласию», и подчеркнул, что у жертвы не было повреждений влагалища, свидетельствующих об изнасиловании, что вновь ставит под сомнение версию событий, изложенную заявителем.

Со своей стороны прокуратура напомнила, что биологические тесты подтверждают, что остатки спермы, обнаруженные в области гениталий девушки, соответствуют ДНК Дани Алвеса.