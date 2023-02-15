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«Он просто нечто». В матче с «Вильярреалом» Гави выиграл воздушную дуэль у защитника ростом 190 см ⬆️

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Боец!

Во второй половине матча «Вильярреал» — «Барселона» Гави выиграл несколько воздушных единоборств. Одна из них была особенно примечательна, ведь он смог обыграть ветерана «желтой субмарины» Рауля Альбиоля, который аж на 17 сантиметров выше юного полузащитника.

Что еще более впечатляет ― ему удалось обеспечить Педри точную передачу, чтобы «Барса» начала контратаку.

Болельщики в соцсетях не могли не отметить умения Гави:

💭 «Гави (1,73 м) только что выиграл воздушное единоборство у Рауля Альбиоля (1,90 м). Этот парень просто нечто».

💭 «Он на 100% включен в каждый момент, в котором может принять участие. Я не могу вспомнить никого похожего на него».

4 комментария

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Игорь Климов
Ответ Evgeny20
Комментарий удален пользователем
Гави - Golden Boy, а все остальные позади.
+2
-2
0
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Evgeny20
Ответ Игорь Климов
Гави - это лучший действующий молодой футболист.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Гави - это лучший действующий молодой футболист.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Felix
Защитник который вообще не прыгнул
Он не ожидал, что пацаненок прыгнет))) ждал, что мяч опустится и он оттерет его корпусом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Felix
Защитник который вообще не прыгнул
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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