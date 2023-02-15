«Он просто нечто». В матче с «Вильярреалом» Гави выиграл воздушную дуэль у защитника ростом 190 см ⬆️

Боец!

Во второй половине матча «Вильярреал» — «Барселона» Гави выиграл несколько воздушных единоборств. Одна из них была особенно примечательна, ведь он смог обыграть ветерана «желтой субмарины» Рауля Альбиоля, который аж на 17 сантиметров выше юного полузащитника.

Что еще более впечатляет ― ему удалось обеспечить Педри точную передачу, чтобы «Барса» начала контратаку.

Болельщики в соцсетях не могли не отметить умения Гави:

💭 «Гави (1,73 м) только что выиграл воздушное единоборство у Рауля Альбиоля (1,90 м). Этот парень просто нечто».

💭 «Он на 100% включен в каждый момент, в котором может принять участие. Я не могу вспомнить никого похожего на него».