FC BARCELONA
Блог

От Онаны до Месси. Как выглядел бы стартовый состав «Барселоны», составленный из доморощенных игроков

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Андре Онана Андре Онана
Алекс Бальде Алекс Бальде
Рональд Араухо Рональд Араухо
Жорди Альба Жорди Альба
Гави Гави
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Дани Ольмо Дани Ольмо
Ансу Фати Ансу Фати
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Могли бы побороться за чемпионство.

Испанское издание Marca решило пофантазировать на тему, а что если можно было бы собрать в стартовый состав лучших игроков, выращенных каталонской «Ла Масией». Получился достаточно мощный коллектив.

Шестеро из одиннадцати в настоящее время играют за «Барселону», а остальные выступают в других клубах.

Стартовый состав: Онана; Бальде, Араухо, Альба; Гави, Тиаго, Бускетс, Иньеста; Ольмо, Месси, Фати.

На скамейку запасных попали Эрик Гарсия, Серджи Роберто, Сеск Фабрегас и Педро.

Интересно, что в старт поставили 38-летнего Иньесту, а не Роберто. И да, клубы снова может гордиться нашей академией.

Примечание: Педри отсутствует, потому что «Барселона» купила его у «Лас-Пальмас».

А как вам такой состав? Пишите в комментариях, кого бы вы добавили, а кого убрали, чего могли бы эти игроки достичь.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kazbek.sultanbek
Ну, Араухо, формально, конечно, воспитанник, но его за 5 миллионов почти в 19 лет покупали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий