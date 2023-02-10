От Онаны до Месси. Как выглядел бы стартовый состав «Барселоны», составленный из доморощенных игроков

Могли бы побороться за чемпионство.

Испанское издание Marca решило пофантазировать на тему, а что если можно было бы собрать в стартовый состав лучших игроков, выращенных каталонской «Ла Масией». Получился достаточно мощный коллектив.

Шестеро из одиннадцати в настоящее время играют за «Барселону», а остальные выступают в других клубах.

Стартовый состав: Онана; Бальде, Араухо, Альба; Гави, Тиаго, Бускетс, Иньеста; Ольмо, Месси, Фати.

На скамейку запасных попали Эрик Гарсия, Серджи Роберто, Сеск Фабрегас и Педро.

Интересно, что в старт поставили 38-летнего Иньесту, а не Роберто. И да, клубы снова может гордиться нашей академией.

Примечание: Педри отсутствует, потому что «Барселона» купила его у «Лас-Пальмас».

А как вам такой состав? Пишите в комментариях, кого бы вы добавили, а кого убрали, чего могли бы эти игроки достичь.