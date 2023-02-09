Алвес все-таки признался, что у него был секс с предполагаемой жертвой изнасилования: незнакомцы уже начали писать личные сообщения его детям😱

Об этом рассказала бывшая жена футболиста.

Журналист телеканала Antena 3 Карлос Килес сообщил о том, что версии бывшего футболиста «Барселоны» и 23-летней девушки сходятся в том, что «произошел сексуальный контакт в туалете рядом с VIP-зоной», но расходятся в оценке степени согласия сторон на него.

Ранее Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

При этом бывшая жена Алвеса Динора Сантана уверена, что он не способен на изнасилование.

«Дани не способен на что-то подобное. Он никогда бы не обесчестил женщину. Я знаю его 22 года, и 10 лет была за ним замужем. Все окружение Дани знает, кто он такой и что он не способен на подобные вещи. Эта ситуация больно ранит».

Также она сообщила, что незнакомцы начали писать детям Алвеса в Директ Инстаграма оскорбительные сообщения:

«Незнакомые люди начали писать сообщения в личные аккаунты наших детей. Когда они прочитали все это, то были очень расстроены. Наши дети знают, что Дани не делал этого с той женщиной…»