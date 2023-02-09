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Алвес все-таки признался, что у него был секс с предполагаемой жертвой изнасилования: незнакомцы уже начали писать личные сообщения его детям😱

Дани Алвес Дани Алвес
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Об этом рассказала бывшая жена футболиста.

Журналист телеканала Antena 3 Карлос Килес сообщил о том, что версии бывшего футболиста «Барселоны» и 23-летней девушки сходятся в том, что «произошел сексуальный контакт в туалете рядом с VIP-зоной», но расходятся в оценке степени согласия сторон на него.

Ранее Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

При этом бывшая жена Алвеса Динора Сантана уверена, что он не способен на изнасилование.

«Дани не способен на что-то подобное. Он никогда бы не обесчестил женщину. Я знаю его 22 года, и 10 лет была за ним замужем. Все окружение Дани знает, кто он такой и что он не способен на подобные вещи. Эта ситуация больно ранит».

Также она сообщила, что незнакомцы начали писать детям Алвеса в Директ Инстаграма оскорбительные сообщения:

«Незнакомые люди начали писать сообщения в личные аккаунты наших детей. Когда они прочитали все это, то были очень расстроены. Наши дети знают, что Дани не делал этого с той женщиной…»

1 комментарий

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ЧИКО
Постоянно одно и тоже пишется… Ясно, что развод высшей категории… Эта уважаемая мадам от денег отказалась, а когда сильно накопится ситуация и цена вопроса поднимется в разы, он согласиться…. Как можно в туалете бара изнасиловать женщину? если только приставить пистолет или нож, или оказать на неё серьёзное физическое воздействие, результаты которых наглядны на теле жертвы. В таких случаях женщина начинает сопротивляться, кричать, а если это было бы так, этот несчастный Алвес скорее всего дальше не пошёл бы. По другому изнасиловать женщину не возможно, особенно если она в брюках… и принудить к оральному сексу можно только таким способом…. Из одного зала пошла в другой совершенно незнакомыми мужчинами, добровольно пошла за Алвесом в МУЖСКОЙ туалет… не знала, что туалет? Чушь… и обозначающие знаки есть и нельзя перепутать туалет с библиотекой…. а в кабинку как попала? затащили? не было не оружия, не физического насилия… это мадам прекрасно знала куда и на что идёт….. Если Алвес вправду изнасиловал, пощады ему нет, надо конкретно наказать, но к сожалению это не первый и не последный случай в этой жизни…. этим методом заработка сегодня пользуются многие миледи…..
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