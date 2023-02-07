Сын Роналдиньо скрыл свою личность, когда проходил отбор в академию «Барселоны». Он хотел остаться неузнанным по одной причине

Максимум конспирации.

Во время отбора в академию «Барселоны» сын Роналдиньо захотел остаться неузнанным, другие игроки и персонал не знали, что его отец был одним из величайших футболистов в истории.

Globo Esporte сообщает, что Жуан Мендес де Ассис Морейра «очаровал скаутов», но они понятия не имели, чьим сыном он является. Юный игрок сделал это специально, поскольку он не хотел, чтобы это повлияло на решение штаба.

Изначально Мендес обучался в молодежной системе бывшего клуба Роналдиньо «Фламенго» и играл в мини-футбол за «Васко де Гама», а после он подписал 6-летний контракт с бразильским клубом «Крузейро».

После четырех сезонов он ушел и почти год был без клуба, и вот он решил попробовать свои силы в «Барселоне».

Сообщается, что он смог впечатлить штаб, однако пока неясно, возьмут ли его в академию каталоцев.