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«Пуйоль переродился в тощего полузащитника». Фанаты «Барселоны» отреагировали на безумный эпизод с Гави

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Фанаты в шоке от того, как он это сделал.

Во время матча против «Севильи» вундеркинд «Барселоны» Гави проделал трюк, от которого были шокированы не только болельщики каталонского клуба, но и нейтральные фанаты. Юноша пытался перехватить мяч, так как был высокий риск, что соперник начнет контратаку.

Вариантов как именно совершить перехват у Гави сильно не было, потому он это сделал... головой в прыжке.

Вот как отреагировали на такой трюк болельщики:

💭 Пуйоль перерождается в тощего полузащитника.

💭 Просто браво! Он так сильно рисковал ради команды. Надеюсь, что в следующий раз такие трюки проделывать не придется.

💭 Искренне уважаю то, что он сделал, но пусть больше так не рискует.

💭 Такое ощущение, что перед выходом на поле он забыл в раздевалке инстинкт самосохранения.

А как вам такое действие Гави? Пишите в комментариях.

9 комментариев

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Alexander Sragovich
Ответ МГЕР
Я уверен, что он и по жизни как пацан ведёт себя, а с этого вини пуха гной капает когда бегает. Даже многие фаны Реала его недолюбливают
Пацан .... он не блатной бич какой-то.
0
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Шеф.
Мы так долго грустили и скучали по временам Хави - Иньеста.
И вот они наконец-то появились Педри - Гави.)
+1
0
+1
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Igor Ivanov
Ответ Эмиль3979
Будущая легенда клуба
Если доживёт с такими темпами. (сарказм и чёрный юмор)
0
0
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Ilia Maksiokov
может он просто на шнурок наступил?

Шучу .
просто красава. Видно было с первый его игры этот настрой.
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МГЕР
Ответ Ramil Usmanov
Гави - это не Вини.
Я уверен, что он и по жизни как пацан ведёт себя, а с этого вини пуха гной капает когда бегает. Даже многие фаны Реала его недолюбливают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramil Usmanov
Гави - это не Вини.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Миронов Дмитрий
Гави хорош, сейчас один из лидеров барся
+1
-1
0
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Ramil Usmanov
Гави - рыцарь без страха и упрёка!!!
+5
-1
+4
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Эмиль3979
Будущая легенда клуба
+5
-1
+4
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