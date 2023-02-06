«Пуйоль переродился в тощего полузащитника». Фанаты «Барселоны» отреагировали на безумный эпизод с Гави
Фанаты в шоке от того, как он это сделал.
Во время матча против «Севильи» вундеркинд «Барселоны» Гави проделал трюк, от которого были шокированы не только болельщики каталонского клуба, но и нейтральные фанаты. Юноша пытался перехватить мяч, так как был высокий риск, что соперник начнет контратаку.
Вариантов как именно совершить перехват у Гави сильно не было, потому он это сделал... головой в прыжке.
Вот как отреагировали на такой трюк болельщики:
💭 Пуйоль перерождается в тощего полузащитника.
💭 Просто браво! Он так сильно рисковал ради команды. Надеюсь, что в следующий раз такие трюки проделывать не придется.
💭 Искренне уважаю то, что он сделал, но пусть больше так не рискует.
💭 Такое ощущение, что перед выходом на поле он забыл в раздевалке инстинкт самосохранения.
А как вам такое действие Гави? Пишите в комментариях.
И вот они наконец-то появились Педри - Гави.)
Шучу .
просто красава. Видно было с первый его игры этот настрой.