«Пуйоль переродился в тощего полузащитника». Фанаты «Барселоны» отреагировали на безумный эпизод с Гави

Фанаты в шоке от того, как он это сделал.

Во время матча против «Севильи» вундеркинд «Барселоны» Гави проделал трюк, от которого были шокированы не только болельщики каталонского клуба, но и нейтральные фанаты. Юноша пытался перехватить мяч, так как был высокий риск, что соперник начнет контратаку.

Вариантов как именно совершить перехват у Гави сильно не было, потому он это сделал... головой в прыжке.

Вот как отреагировали на такой трюк болельщики:

💭 Пуйоль перерождается в тощего полузащитника.

💭 Просто браво! Он так сильно рисковал ради команды. Надеюсь, что в следующий раз такие трюки проделывать не придется.

💭 Искренне уважаю то, что он сделал, но пусть больше так не рискует.

💭 Такое ощущение, что перед выходом на поле он забыл в раздевалке инстинкт самосохранения.

А как вам такое действие Гави? Пишите в комментариях.