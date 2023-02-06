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Дела у Дани Алвеса все хуже: вскрылись огромные долги по налогам, бывший клуб требует 5 миллионов за разрыв контракта, а недвижимость арестовали😱

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Темная страница жизни.

Как сообщает El Confidencial со ссылкой на официальные документы, Алвес, который сейчас находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе, задолжал 2,25 миллиона евро. Муниципальные власти наложили арест на его долю в особняке, 50% прав на который принадлежит бывшей жене Алвеса. Также бразилец владеет квартирой площадью 60,5 квадратных метра, арест на которую наложен еще в марте прошлого года.

Основным аргументом адвоката Алвеса в пользу освобождения были «семейные, экономические и деловые» корни в Испании, однако три из пяти его компаний были ликвидированы в период с 2019 по 2021 год.

Издание отмечает, что на финансовом состоянии Алвеса также сказалось прекращение сотрудничества с рядом спонсоров после ареста.

Кроме того, последний клуб бразильца мексиканский «Пумас» требует от Дани Алвеса компенсации в размере 5 млн долларов за нарушение условий контракта.

20 января, в день заключения под стражу, руководство «Пумас» направило Алвесу электронное письмо, в котором сообщило о расторжении контракта и уведомило его о желании получить компенсацию.

Мексиканский клуб ссылается на пункт договора, предусматривающий наказание за проблемы с допингом, за участие «в любом скандале, который станет достоянием общественности» или в «любом деянии, которое считается преступлением по законодательству страны, в которой оно имело место». Клуб считает, что дело Алвеса относится к третьему типу, и поэтому требует финансовой компенсации.

Dani Alves' wife breaks silence after he is arrested over sexual assault allegations - Mirror Online

Единственной хорошей новостью за последние дни стало известие о том, Джоана Санс, супруга Дани Алвеса, смогла проведать футболиста в тюрьме.

Изначально экс-игрок сборной Бразилии отказывал жене в визите, но в воскресенье ей удалось навестить его. Компанию ей составил Бруно Бразил, друг Алвеса, который был с ним в клубе.

«Я не брошу его в худший момент его жизни», – сказала Санс прессе.

4 комментария

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Alon Raven
Ответ Роман
Всё в лучших традициях БЧК. Не уплачивать налоги. Месси не даст соврать.
Или Кринжа. Ток у кринжа не смогли доказать (наличие утверждения о перечислении не значит, что они были перечислены, постановил судья в до судебном порядке) и у него вдвое больше сумма.. А вообще все футболисты так делают. Это ж дополнительный заработок.

Да и отец всю вину на себя взял (не был бы судья мягким, то ему б реальный срок влепили за это). Если посмотреть на Месси, то становится понятно, что он немного недалёкий и, пусть и не факт, но всё же более вероятно, что так и есть.
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Гласящий Истину!
Однозначно в этой ситуации лишь одно: Алвесу придётся распрощаться с ну ооочень большой частью своего состояния!
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Роман
Всё в лучших традициях БЧК. Не уплачивать налоги. Месси не даст соврать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егорка Зуев)
Дани Алвес или как все потерять за пару минут
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