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Битва титанов: смотрим на статистику Тер Стегена и Буну перед сегодняшнем матчем «Барселоны» с «Севильей»

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Марк-Андре тер Стеген в великолепной форме»: среди вратарей Ла Лиги немец пропустил меньше всего голов в этом сезоне – всего 7 в 19 матчах.

Сегодня вечером Тер Стегена ждет дуэль на «Камп Ноу» с Яссином Буну – голкипер «Севильи» выиграл трофей Саморы в прошлом сезоне, пропустив всего 24 гола в чемпионате.

Если сравнивать показатели вратарей за текущий сезон, то можно увидеть, что Тер Стегену чаще удавалось сохранить ворота «сухими» (14 против 9), он пропустил меньше голов (7 против 10) и сыграл больше матчей (19 против 17), но на счету Буну больше сэйвов за матч (2,5 против 1,9).

Так или иначе, и Тер Стеген, и Буну сегодня вечером должны показать свой лучший футбол на «Камп Ноу» и постараться стать ключевыми игроками для «Барселоны» и «Севильи».

1 комментарий

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& Co1366
МАТШ просто великолепен на данный момент! Его надёжная игра принесёт Барсе победу.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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