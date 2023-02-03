Сегодня у «Барселоны» может стать на одного игрока больше. ФИФА в ближайшие часы даст ответ по Хулиану Араухо ⏰

Фабрицио Романо сообщает, что сегодня ФИФА предоставит окончательный ответ «Барселоне» и «Лос-Анджелес Гэлакси» относительно трансфера Хулиана Араухо.

«Блауграна» хотела взять игрока в аренду на вторую половину сезона с возможностью выкупа. Однако сделка не прошла из-за того, что документы были поданы всего через несколько секунд после дедлайна.

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что задержка произошла из-за ошибки компьютера:

«Мы не успели вовремя из-за компьютерной ошибки — задержка составила 18 секунд. Нам придется подождать и посмотреть, что решит ФИФА».

В январе Эктор Бельерин присоединился к «Спортингу», и в результате в команде остался только один естественный правый защитник — Серджи Роберто.

Алекс Бальде и Жюль Кунде тоже выступали в этой роли, но для них это непривычная позиция, поэтому «Барса» хотела подписать правого защитника, чтобы обезопасить свой правый фланг.

Сам Араухо очень надеется, что сделку одобрят, он «уже считает себя игроком «Барселоны».

Как думаете, признает ли ФИФА эту сделку?