FC BARCELONA
Блог

Бускетс ― лучший, а вот тер Стеген подкачал. Оценки игроков «Барселоны» за победу над «Бетисом»

Рафинья Диас Рафинья Диас
Педри Педри
Барселона Барселона
Гави Гави
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Алекс Бальде Алекс Бальде
Клубы
Жюль Кунде Жюль Кунде
Футбол Футбол

Ошибок было многовато.

«Барселона» не без труда обыграла «Бетис». Матч завершился со счетом 2:1, хоть соперник и не забил ни одного гола.

В первом тайме «бетикос» давили на каталонцев: игра выглядела максимально напряженной, однако защитники сделали свое дело. Во втором тайме ситуация перевернулась ― «блауграна» давила на ворота соперника, и на 65-й минуте Рафинья открыл счет с прекрасного ассиста Бальде.

Левандовски удвоил преимущество с передачи Араухо, но тут же Кунде дал шанс противнику, забив автогол.

Каталонцы все же смогли сохранить счет и выиграли.

Самую высокую оценку получил Серджи Бускетс, который упорно возвращал мяч, выигрывая единоборства в первом тайме ― он успевал абсолютно везде. Рафинья, Гави, Педри, Бальде тоже получили высокие оценки, но многие игроки, особенно Кунде, подкачали. Вот какие баллы они получили по версии портала SofaScore:

Показатели каждого из игроков:

И общая статистика команды («Барселона» в правой колонке):

А кого бы вы оценили выше всего?

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рэд Уайт
Ответ turcanudima87@gmail.com
Бускец сегодня провел потрясающий матч!
Он сегодня был гениален
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Куда подкачал ? 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Голованов
странные оценки. кроме Рафиньи все заслужили оценки от 7. Матч хороший, только в конце подкачали. Но это можно скинуть на усталость. С каким темпом сегдя играла Барса это и не удивительно. Скорости бешеные.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тим Джонс
Френки 6,5? Что за бред, во втором тайме как минимум отлично протаскивал мяч и обостряется, да и в целом хорошую игру провел
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TAGAY
трудно сказать кто худший. Марк и Ферран имеют оценку самые низкие но Марк лишь из за того что соперники не били по его воротам, а гол пропустил из за отскока от Кунде, Ферран же вошел в игру сыграл мало, оценивать вышедших со скамейки в этом матче не надо,либо вошли они поздно и игра уже тогда была сделана, команда немного сбавила обороты и т.д. а Кунде вроде и забил в свои ворота но сыграл скажем так если не великолепно то как минимум на хорошем уровне. худшего сегодня не было, а вот по лучшему по оценкам есть вопросы, уверен у Буса с оценками все ОК,либо сыграл круто, но у Педри явно занижена(может из за не забитых моментов?) а так как по мне лучшим по игре был Педри,а Раф и Бус топ3!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaloyan Yalamov
Прям стало интересно в чем же МАТШ подкачал?!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
turcanudima87@gmail.com
Бускец сегодня провел потрясающий матч!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий