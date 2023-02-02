Бускетс ― лучший, а вот тер Стеген подкачал. Оценки игроков «Барселоны» за победу над «Бетисом»
Ошибок было многовато.
«Барселона» не без труда обыграла «Бетис». Матч завершился со счетом 2:1, хоть соперник и не забил ни одного гола.
В первом тайме «бетикос» давили на каталонцев: игра выглядела максимально напряженной, однако защитники сделали свое дело. Во втором тайме ситуация перевернулась ― «блауграна» давила на ворота соперника, и на 65-й минуте Рафинья открыл счет с прекрасного ассиста Бальде.
Левандовски удвоил преимущество с передачи Араухо, но тут же Кунде дал шанс противнику, забив автогол.
Каталонцы все же смогли сохранить счет и выиграли.
Самую высокую оценку получил Серджи Бускетс, который упорно возвращал мяч, выигрывая единоборства в первом тайме ― он успевал абсолютно везде. Рафинья, Гави, Педри, Бальде тоже получили высокие оценки, но многие игроки, особенно Кунде, подкачали. Вот какие баллы они получили по версии портала SofaScore:
Показатели каждого из игроков:
И общая статистика команды («Барселона» в правой колонке):
А кого бы вы оценили выше всего?
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