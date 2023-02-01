Когда Гави впервые сыграет под шестым номером? Это произойдет в матче против особенной для Пабло команды

Гави наконец получил шестой номер и может выйти на поле с этой цифрой на спине уже в матче против «Бетиса».

«Бетис» – особенная для Пабло команда. До трансфера в «Барсу» в 2015 году полузащитник выступал именно за «бетикос».

Более подходящего момента, кажется, невозможно было подобрать. Гави выйдет на поле в культовой для «блауграны» футболке против команды, с которой началась карьера юноши.

И хоть коммерческий суд Барселоны разрешил клубу зарегистрировать контракт игрока, Ла Лига с этим решением не согласна. Руководство лиги готовит апелляцию, которую в течение двух недель передаст в суд.

Если апелляция будет удовлетворена, регистрацию Гави отменят. В самом худшем случае полузащитник рискует уйти из «Барселоны» на правах свободного агента.

Ждете появления Гави на поле под шестым номером?