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Когда Гави впервые сыграет под шестым номером? Это произойдет в матче против особенной для Пабло команды

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Гави наконец получил шестой номер и может выйти на поле с этой цифрой на спине уже в матче против «Бетиса».

«Бетис» – особенная для Пабло команда. До трансфера в «Барсу» в 2015 году полузащитник выступал именно за «бетикос». 

Более подходящего момента, кажется, невозможно было подобрать. Гави выйдет на поле в культовой для «блауграны» футболке против команды, с которой началась карьера юноши.

И хоть коммерческий суд Барселоны разрешил клубу зарегистрировать контракт игрока, Ла Лига с этим решением не согласна. Руководство лиги готовит апелляцию, которую в течение двух недель передаст в суд. 

Если апелляция будет удовлетворена, регистрацию Гави отменят. В самом худшем случае полузащитник рискует уйти из «Барселоны» на правах свободного агента. 

Ждете появления Гави на поле под шестым номером?

1 комментарий

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Сулейман Хасанов
Очень непривычно, но мы долго этого ждали)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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