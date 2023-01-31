Амрабат может стать игроком «Барселоны». Во время ЧМ он посвятил Гави, Педри и Бускетсу нелестные посты
А дальше стало только интереснее 👀
После того, как Марокко выбило из чемпионата мира Испанию на этапе 1/8 финала, Софьян Амрабат опубликовал у себя в соцсетях отфотошопленные фотографии с игроками «Барселоны». Педри, Гави и Серджи Бускетсу досталось от полузащитника «Фиорентины».
Вот как это выглядело:
Болельщики «Барселоны» и сборной Испании не оценили такую выходку Амрабата, осудив его в соцсетях.
Когда закончился чемпионат мира, полузащитник, не колеблясь, принес извинения в интервью Marca.
«Я хочу объяснить, что у меня есть аккаунт, но есть и еще кто-то, кто ведет его для меня. Они поделились этим изображением в шутку. Я очень уважаю Испанию и ее сборную, и когда я услышал, что людям это не понравилось, я немедленно удалил все. Если я кого-то разозлил, я прошу прощения так искренне, как только могу. Как только я увидел реакцию людей, я решил быстро все удалить».
Амрабат на этом не остановился, он рассказал о своем отношении к игрокам «Барсы».
«Педри, Гави — очень талантливые игроки. Лично мне нравились такие легенды, как, например, Иньеста. Также я много наблюдал за Зиданом и Хави Эрнандесом, они очень умные игроки. Я смотрел много их игр. То, как они двигаются между линиями, — это другой уровень».
«Барселона» очень хочет арендовать Амрабата из «Фиорентины» в последний день трансферного окна, но итальянский клуб не хочет отпускать игрока без обязательного выкупа. Сам игрок очень хочет присоединиться к каталонцам в ближайшие дни: он и его агент уже дали добро, но «Фиорентина» тормозит процесс. Так что сложно сказать, случится ли эта сделка.
Прощаем? 😏
у нас в ПЗ и так перебор, а вот забивать впереди некому.