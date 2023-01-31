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Амрабат может стать игроком «Барселоны». Во время ЧМ он посвятил Гави, Педри и Бускетсу нелестные посты

Педри Педри
Гави Гави
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
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А дальше стало только интереснее 👀

После того, как Марокко выбило из чемпионата мира Испанию на этапе 1/8 финала, Софьян Амрабат опубликовал у себя в соцсетях отфотошопленные фотографии с игроками «Барселоны». Педри, Гави и Серджи Бускетсу досталось от полузащитника «Фиорентины».

Вот как это выглядело:

Болельщики «Барселоны» и сборной Испании не оценили такую выходку Амрабата, осудив его в соцсетях.

Когда закончился чемпионат мира, полузащитник, не колеблясь, принес извинения в интервью Marca.

«Я хочу объяснить, что у меня есть аккаунт, но есть и еще кто-то, кто ведет его для меня. Они поделились этим изображением в шутку. Я очень уважаю Испанию и ее сборную, и когда я услышал, что людям это не понравилось, я немедленно удалил все. Если я кого-то разозлил, я прошу прощения так искренне, как только могу. Как только я увидел реакцию людей, я решил быстро все удалить».

Амрабат на этом не остановился, он рассказал о своем отношении к игрокам «Барсы».

«Педри, Гави — очень талантливые игроки. Лично мне нравились такие легенды, как, например, Иньеста. Также я много наблюдал за Зиданом и Хави Эрнандесом, они очень умные игроки. Я смотрел много их игр. То, как они двигаются между линиями, — это другой уровень».

«Барселона» очень хочет арендовать Амрабата из «Фиорентины» в последний день трансферного окна, но итальянский клуб не хочет отпускать игрока без обязательного выкупа. Сам игрок очень хочет присоединиться к каталонцам в ближайшие дни: он и его агент уже дали добро, но «Фиорентина» тормозит процесс. Так что сложно сказать, случится ли эта сделка.

Прощаем? 😏

5 комментариев

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Дмитрий Володичев
Ответ LonelyWalker
Где там перебор? Там ещё какой недобор. Бельерин это вообще ужас, а у Роберто на один хороший матч - три плохих, универсальный игрок, который нигде не играет стабильно хорошо. Сейчас эту позицию закрывает Кунде, который вынужден играть там.
Он про полузащитников
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Темирлан Шаваев
Ответ LonelyWalker
Где там перебор? Там ещё какой недобор. Бельерин это вообще ужас, а у Роберто на один хороший матч - три плохих, универсальный игрок, который нигде не играет стабильно хорошо. Сейчас эту позицию закрывает Кунде, который вынужден играть там.
Пз это полузащитник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LonelyWalker
Ответ Серж Ск
вместо кого играть? у нас в ПЗ и так перебор, а вот забивать впереди некому.
Где там перебор? Там ещё какой недобор. Бельерин это вообще ужас, а у Роберто на один хороший матч - три плохих, универсальный игрок, который нигде не играет стабильно хорошо. Сейчас эту позицию закрывает Кунде, который вынужден играть там.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серж Ск
Ответ прощай Роналду
Очень толковый парень, надеюсь перейдет но не за 50-60млн
вместо кого играть?
у нас в ПЗ и так перебор, а вот забивать впереди некому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Очень толковый парень, надеюсь перейдет но не за 50-60млн
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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