Амрабат может стать игроком «Барселоны». Во время ЧМ он посвятил Гави, Педри и Бускетсу нелестные посты

А дальше стало только интереснее 👀

После того, как Марокко выбило из чемпионата мира Испанию на этапе 1/8 финала, Софьян Амрабат опубликовал у себя в соцсетях отфотошопленные фотографии с игроками «Барселоны». Педри, Гави и Серджи Бускетсу досталось от полузащитника «Фиорентины».

Вот как это выглядело:

Болельщики «Барселоны» и сборной Испании не оценили такую выходку Амрабата, осудив его в соцсетях.

Когда закончился чемпионат мира, полузащитник, не колеблясь, принес извинения в интервью Marca.

«Я хочу объяснить, что у меня есть аккаунт, но есть и еще кто-то, кто ведет его для меня. Они поделились этим изображением в шутку. Я очень уважаю Испанию и ее сборную, и когда я услышал, что людям это не понравилось, я немедленно удалил все. Если я кого-то разозлил, я прошу прощения так искренне, как только могу. Как только я увидел реакцию людей, я решил быстро все удалить».

Амрабат на этом не остановился, он рассказал о своем отношении к игрокам «Барсы».

«Педри, Гави — очень талантливые игроки. Лично мне нравились такие легенды, как, например, Иньеста. Также я много наблюдал за Зиданом и Хави Эрнандесом, они очень умные игроки. Я смотрел много их игр. То, как они двигаются между линиями, — это другой уровень».

«Барселона» очень хочет арендовать Амрабата из «Фиорентины» в последний день трансферного окна, но итальянский клуб не хочет отпускать игрока без обязательного выкупа. Сам игрок очень хочет присоединиться к каталонцам в ближайшие дни: он и его агент уже дали добро, но «Фиорентина» тормозит процесс. Так что сложно сказать, случится ли эта сделка.

Прощаем? 😏