«Он опытен, хорош и недорогой». Возможный трансфер Павара вызвал среди болельщиков «Барсы» дебаты
От «зачем он нам нужен» до «придется ко двору».
По данным многочисленных источников, «Барселона» стремится усилить позицию правого защитника и уже работает над тем, чтобы привезти летом на «Камп Ноу» Бенжамена Павара. Говорят, что Лапорта работает с Пини Захави, человеком, который в прошлом году помог привезти Роберта Левандовского.
У француза осталось полгода по контракту с «Баварией», и он решил уйти.
Некоторые болельщики «Барсы» считают, что он не подходит на роль правого защитника клуба:
💭 Мы действительно берем игрока, списанного «Баварией»?
💭 Люди не понимают, что он уходит из «Баварии», потому что не хочет играть справа?
Но некоторые решили защитить игрока:
💭 Он лучший вариант. Он опытный, хорош и недорогой.
💭 У меня странное ощущение, что Павар станет вторым Кристенсеном, и все его полюбят.
А как вы думаете, подойдет ли Бенжамен Павар «Барселоне»? Пишите в комментариях.
А если без шуток, то у Барселоны в текущих реалиях нет таких денег, чтобы Серегу купить