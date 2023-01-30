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«Он опытен, хорош и недорогой». Возможный трансфер Павара вызвал среди болельщиков «Барсы» дебаты

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От «зачем он нам нужен» до «придется ко двору».

По данным многочисленных источников, «Барселона» стремится усилить позицию правого защитника и уже работает над тем, чтобы привезти летом на «Камп Ноу» Бенжамена Павара. Говорят, что Лапорта работает с Пини Захави, человеком, который в прошлом году помог привезти Роберта Левандовского.

У француза осталось полгода по контракту с «Баварией», и он решил уйти.

Некоторые болельщики «Барсы» считают, что он не подходит на роль правого защитника клуба:

💭 Мы действительно берем игрока, списанного «Баварией»?

💭 Люди не понимают, что он уходит из «Баварии», потому что не хочет играть справа?

Но некоторые решили защитить игрока:

💭 Он лучший вариант. Он опытный, хорош и недорогой.

💭 У меня странное ощущение, что Павар станет вторым Кристенсеном, и все его полюбят.

А как вы думаете, подойдет ли Бенжамен Павар «Барселоне»? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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Kimmich Scream
Ответ Артём барса
Как раз Барса в срочном порядке решила найти вингера, а там Серж на банке из-за моды
Один матч в запасе = на банке

А если без шуток, то у Барселоны в текущих реалиях нет таких денег, чтобы Серегу купить
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Falsegoalkeeper
Ответ Falsegoalkeeper
Серж откажется думаю, так как хочет в Лч сыграть, а так вариант был бы топовый. Повар странный вариант, он точно не центральный, а в сборной сидит справа под Кунже
*Кунде
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Falsegoalkeeper
Ответ Артём барса
Как раз Барса в срочном порядке решила найти вингера, а там Серж на банке из-за моды
Серж откажется думаю, так как хочет в Лч сыграть, а так вариант был бы топовый. Повар странный вариант, он точно не центральный, а в сборной сидит справа под Кунже
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём барса
Ответ chapaevahmed@icloud.com
Как говорится если не можешь победить Баварию надо приобрести ее Кто следующий ? Серж или лерой ?
Как раз Барса в срочном порядке решила найти вингера, а там Серж на банке из-за моды
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chapaevahmed@icloud.com
Как говорится если не можешь победить Баварию надо приобрести ее Кто следующий ? Серж или лерой ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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