🐶 «Когда он выйдет из тюрьмы, Догинью будет 39 лет». Дани Алвеса активно травят в соцсетях. Футболист даже ограничил доступ к Твиттеру 🚫

Пишут, что Испания - это не Бразилия!

Дани Алвес заблокировал свободный доступ к своей странице в Твиттере.

Теперь только подтвержденные подписчики могут видеть твиты бразильца.

А в другой популярной соцсети, запрещенной в РФ, у Алвеса другая проблема - его атаковали обозленные испанские женщины. Впрочем, не факт, что в этом участвовали только они.

💭 «Когда он выйдет из тюрьмы, Догинью будет около 39 лет».

💭 «Испания - это не Бразилия! Закон одинаков для всех!».

💭 «Деньгами не купить свободу в ИСПАНИИ!!!!».

💭 «Где приспешники, готовые защитить вас? Хороший гражданин 🤮».

💭 «Он сломался, потому что жертва БОГАТА и не заткнется за деньги... теперь он будет играть в бубен за решеткой, хороший гражданин 😂».

💭 «Не дай Бог такого хорошего гражданина!».

💭 «У меня только один вопрос: Он отправился в Испанию, чтобы похоронить свою свекровь. Жена была в трауре. И он пошел танцевать в ночной клуб? В чем логика?».

💭 «Я здесь только для комментариев 😂».

💭 «Как мужчина, рядом с которым такая красивая женщина, может предпочесть совершить такое серьезное преступление только для удовольствия? И если бы это было действительно что-то по обоюдному согласию, как он говорит в нынешних показаниях, как он мог предать свою жену в тот момент, когда она потеряла свою мать?».