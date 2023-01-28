🐶 «Когда он выйдет из тюрьмы, Догинью будет 39 лет». Дани Алвеса активно травят в соцсетях. Футболист даже ограничил доступ к Твиттеру 🚫
Пишут, что Испания - это не Бразилия!
Дани Алвес заблокировал свободный доступ к своей странице в Твиттере.
Теперь только подтвержденные подписчики могут видеть твиты бразильца.
А в другой популярной соцсети, запрещенной в РФ, у Алвеса другая проблема - его атаковали обозленные испанские женщины. Впрочем, не факт, что в этом участвовали только они.
💭 «Когда он выйдет из тюрьмы, Догинью будет около 39 лет».
💭 «Испания - это не Бразилия! Закон одинаков для всех!».
💭 «Деньгами не купить свободу в ИСПАНИИ!!!!».
💭 «Где приспешники, готовые защитить вас? Хороший гражданин 🤮».
💭 «Он сломался, потому что жертва БОГАТА и не заткнется за деньги... теперь он будет играть в бубен за решеткой, хороший гражданин 😂».
💭 «Не дай Бог такого хорошего гражданина!».
💭 «У меня только один вопрос: Он отправился в Испанию, чтобы похоронить свою свекровь. Жена была в трауре. И он пошел танцевать в ночной клуб? В чем логика?».
💭 «Я здесь только для комментариев 😂».
💭 «Как мужчина, рядом с которым такая красивая женщина, может предпочесть совершить такое серьезное преступление только для удовольствия? И если бы это было действительно что-то по обоюдному согласию, как он говорит в нынешних показаниях, как он мог предать свою жену в тот момент, когда она потеряла свою мать?».
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