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#️⃣ Он что-то знал. 8 лет назад Дани Алвес уже был заключенным 🎃. Футболист решил, что ему больше подходит образ преступника, а не монстра

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Что ж, зрел в корень.

Футбольный мир продолжает следить за ситуацией вокруг Дани Алвеса.

Пугающий факт - в 2015 году Дани Алвес нарядился в костюм заключенного на Хэллоуин.

Казалось бы, что тут такого? И действительно - Хэллоуин, все наряжаются в костюмы злодеев. Но давайте будем честны, образ заключенного - не самый популярный для этого праздника. Гораздо меньше было бы вопросов, если б Дани надел костюм Человека-паука и начал стрелять паутиной, ведь в образ супергероя наряжался чуть ли не каждый второй.

И как после этого не поверить в судьбу?

2 комментария

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serdar rustamov
Ответ TIMUROVICH
Ну обычное совпадение, макс поржать с этого и всё
Накаркал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TIMUROVICH
Ну обычное совпадение, макс поржать с этого и всё
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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