️⃣ Он что-то знал. 8 лет назад Дани Алвес уже был заключенным 🎃. Футболист решил, что ему больше подходит образ преступника, а не монстра

Что ж, зрел в корень.

Футбольный мир продолжает следить за ситуацией вокруг Дани Алвеса.

Пугающий факт - в 2015 году Дани Алвес нарядился в костюм заключенного на Хэллоуин.

Казалось бы, что тут такого? И действительно - Хэллоуин, все наряжаются в костюмы злодеев. Но давайте будем честны, образ заключенного - не самый популярный для этого праздника. Гораздо меньше было бы вопросов, если б Дани надел костюм Человека-паука и начал стрелять паутиной, ведь в образ супергероя наряжался чуть ли не каждый второй.

И как после этого не поверить в судьбу?