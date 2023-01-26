Педри и Гави идеально дополняют друг друга. Когда один выходит из себя, второй всегда рядом
У нас есть этому доказательства.
Юные таланты «Барселоны» Педри и Гави ― большие друзья. Они всегда появляются на тренировках вместе, поддерживают друг друга на поле и вне его.
Однако Педри известен тем, что он сдержан и профессионален не по годам, а Гави готов ввязаться в любую драку, чтобы защитить своих товарищей по команде. Один фанат в соцсетях нашел иллюстрацию того, что 20-летний игрок всегда помогает младшему другу остыть.
Последний такой случай произошел в матче против «Реал Сосьедад».
То же самое произошло на игре «Эспаньол» ― «Барса»:
А еще в матче с «Атлетико»:
И с «Интером»:
Фанаты высоко оценили взаимоотношения в этом тандеме:
💭 «У каждого есть такой друг, как Гави, всем нужен такой друг, как Педри».
💭 «Точно! Это то, что нужно хорошей команде: один лидер с точки зрения боевого духа и азарта и другой, который спокоен в накалившейся ситуации. Иметь только одного не очень хорошо, но иметь обоих — это путь к величию!»
💭 «Иногда трудно поверить, что Педри так молод, он играет и ведет себя как вполне зрелый игрок-ветеран!»
💭 «Поведение будущего капитана от Педри».
А какой вы друг: Педри или Гави? 😁
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