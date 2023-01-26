Педри и Гави идеально дополняют друг друга. Когда один выходит из себя, второй всегда рядом

У нас есть этому доказательства.

Юные таланты «Барселоны» Педри и Гави ― большие друзья. Они всегда появляются на тренировках вместе, поддерживают друг друга на поле и вне его.

Однако Педри известен тем, что он сдержан и профессионален не по годам, а Гави готов ввязаться в любую драку, чтобы защитить своих товарищей по команде. Один фанат в соцсетях нашел иллюстрацию того, что 20-летний игрок всегда помогает младшему другу остыть.

Последний такой случай произошел в матче против «Реал Сосьедад».

То же самое произошло на игре «Эспаньол» ― «Барса»:

А еще в матче с «Атлетико»:

И с «Интером»:

Фанаты высоко оценили взаимоотношения в этом тандеме:

💭 «У каждого есть такой друг, как Гави, всем нужен такой друг, как Педри».

💭 «Точно! Это то, что нужно хорошей команде: один лидер с точки зрения боевого духа и азарта и другой, который спокоен в накалившейся ситуации. Иметь только одного не очень хорошо, но иметь обоих — это путь к величию!»

💭 «Иногда трудно поверить, что Педри так молод, он играет и ведет себя как вполне зрелый игрок-ветеран!»

💭 «Поведение будущего капитана от Педри».

А какой вы друг: Педри или Гави? 😁