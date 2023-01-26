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Дани Алвес, оказывается, сидел в одной камере с Коутиньо! Правда, теперь бразильца перевели

Дани Алвес Дани Алвес
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Дани Алвес был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Дани изначально попал в тюрьму Brians 1. Что самое забавное, у него был сокамерник по имени Коутиньо...

В понедельник бразилец был переведен в Brians 2. По информации El Pais, это было сделано для безопасности Алвеса. В новой тюрьме у Дани будет отдельная камера с собственной душевой, что позволит ему не ходить в общую душевую, как в Brians 1.

Brians 1 выглядела вот так:

Есть баскетбольная площадка, а вот футбольной для Дани не наблюдалось.

Теперь, вероятно, условия у Дани еще лучше. 

11 комментариев

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KMMDP
Ответ Mancar Camoran 2.0
Ну да, в путлерстане.
Жаль тебя, в России живется гораздо лучше, чем в путлерстане твоем.
0
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Mancar Camoran 2.0
Ответ KMMDP
России*
Ну да, в путлерстане.
+1
-1
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frat3
Топовый футболист
Жаль
+1
0
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Sarumian
Больше на хостел в РФ похоже. По качеству.
+9
0
+9
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Maksat S
Ответ Maksat S
Порядочный люд и арестанты Крытки номер 8 г. Рио-де-Жанейро приветствуют авторитетов: Дани Сан-Паулинского и Коутиньо Белуоризентийского.
Смотрящий: Бебето Амазонский
0
-1
-1
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Maksat S
Порядочный люд и арестанты Крытки номер 8 г. Рио-де-Жанейро приветствуют авторитетов: Дани Сан-Паулинского и Коутиньо Белуоризентийского.
+2
0
+2
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ман исфараги
"А бразильца перевели" Какого бразильца: Коутиньо или Алвес(оба бразильцы)
0
0
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Андрей Яременко
Ответ KMMDP
России*
Параше
+6
-7
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JealousNobody
Офигенно выглядит, чего уж там. Его вы бы в Бутырку с такой статей
+1
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KMMDP
Ответ Mancar Camoran 2.0
Нормальный санаторий-профилакторий где-нибудь в раше.
России*
+8
-8
0
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Mancar Camoran 2.0
Нормальный санаторий-профилакторий где-нибудь в раше.
+7
-8
-1
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