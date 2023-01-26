Дани Алвес, оказывается, сидел в одной камере с Коутиньо! Правда, теперь бразильца перевели

Дани Алвес был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Дани изначально попал в тюрьму Brians 1. Что самое забавное, у него был сокамерник по имени Коутиньо...

В понедельник бразилец был переведен в Brians 2. По информации El Pais, это было сделано для безопасности Алвеса. В новой тюрьме у Дани будет отдельная камера с собственной душевой, что позволит ему не ходить в общую душевую, как в Brians 1.

Brians 1 выглядела вот так:

Есть баскетбольная площадка, а вот футбольной для Дани не наблюдалось.

Теперь, вероятно, условия у Дани еще лучше.