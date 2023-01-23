Что происходит с Алвесом? Зачем он врет? Бразилец приуменьшил свою зарплату в 10 раз, хотя у судьи была копия на руках

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Самый титулованный игрок мира стремится попасть за решетку.

Испанское издание El Pais сообщает, что Дани Алвес соврал судье, когда тот спросил его о размере заработной платы.

В зале суда Дани Алвес заявил, что зарабатывал в «Пумас» 30 000 евро в месяц. Однако у судьи была другая информация – в копии контракта указано, что бразилец получает 300 000 евро в месяц.

Как так получилось? Может быть Дани действительно этого не знал? Проделки агентов?

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