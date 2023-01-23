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Что происходит с Алвесом? Зачем он врет? Бразилец приуменьшил свою зарплату в 10 раз, хотя у судьи была копия на руках

Дани Алвес Дани Алвес
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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Самый титулованный игрок мира стремится попасть за решетку.

Испанское издание El Pais сообщает, что Дани Алвес соврал судье, когда тот спросил его о размере заработной платы.

В зале суда Дани Алвес заявил, что зарабатывал в «Пумас» 30 000 евро в месяц. Однако у судьи была другая информация – в копии контракта указано, что бразилец получает 300 000 евро в месяц.

Как так получилось? Может быть Дани действительно этого не знал? Проделки агентов?

Как вы считаете – пишите в комментариях.👇👇👇

13 комментариев

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Alexander Khanin
Ответ Altim
Не вижу смысла врать по зарплате ему в такой ситуации. Может просто оговорился. И, кстати, зачем его вообще про это спрашивали, если штраф не собираются давать?
Такие вопросы защита пострадавшего задаёт для того, чтобы косвенно доказать присяжным или судье склонность подсудимого к вранью.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ Altim
Так ему избрали меру пресечения без возможности залога.
Тогда совсем не объяснимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
Ответ здоровяк
Сумма выхода под залог определяется исходя из дохода задержанного. Если точнее, это один из факторов.
Так ему избрали меру пресечения без возможности залога.
+1
0
+1
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Сергей Богатырев
Ответ 9chymzyxvz
Очень жаль девушку. Если история ее правдива
а если нет?
0
0
0
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superpab
Зачем вообще судье эта информация? Чтобы заявившая знала, сколько с Алвеса слупить можно?
Тем более у него были официальные документы, подтверждающие размер з/п.
Какой-то бред
Алвес мог и оговориться
В чём проблема-то?
+1
-1
0
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mads
Ответ Budabuda
мне кажется он прочитал биографию Кокорина и Стрельцова и решил, что должен выиграть всё.
В его коллекции трофеев не хватает кубка тюремного чемпионата))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9chymzyxvz
Ответ Hella black
Одну ложь,другой не перекроешь. Очень жаль Дани Алвес оказался втянутым во все эти беды.
Очень жаль девушку. Если история ее правдива
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Безымянный болельщик
Ответ здоровяк
Сумма выхода под залог определяется исходя из дохода задержанного. Если точнее, это один из факторов.
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке)
Круглый (С)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ Altim
Не вижу смысла врать по зарплате ему в такой ситуации. Может просто оговорился. И, кстати, зачем его вообще про это спрашивали, если штраф не собираются давать?
Сумма выхода под залог определяется исходя из дохода задержанного. Если точнее, это один из факторов.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Altim
Не вижу смысла врать по зарплате ему в такой ситуации. Может просто оговорился. И, кстати, зачем его вообще про это спрашивали, если штраф не собираются давать?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
& Co1366
Человек, загнанный в угол. Очень жаль, что так случилось.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Одну ложь,другой не перекроешь. Очень жаль Дани Алвес оказался втянутым во все эти беды.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
мне кажется он прочитал биографию Кокорина и Стрельцова и решил, что должен выиграть всё.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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