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«За такие преступления нужно отвечать». Хави приносит извинения за свои комментарии об аресте Дани Алвеса

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На Хави обрушился шквал критики в интернете после его комментариев по поводу ареста Дани Алвеса. Тренер «Барселоны» заявил, что ему жаль бразильца, даже не упомянув жертву.

После матча с «Хетафе» Хави решил внести ясность.

«Мои слова о Дани Алвесе были неправильно истолкованы, возможно я недостаточно четко выразился. Я не упомянул жертву, но я считаю, что за преступления такого рода нужно отвечать, неважно, касается это Дани или кого-то еще. Я прошу прощения за это недоразумение», - заявил тренер «Барселоны».

12 комментариев

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Айдар Ахмеров
Ответ ЕгорЗуев..
Комментарий удален
Тебя дизлайкают самые ярые фанаты барсы 100%. Даже если вдруг человека убьёт игрок или бывший игрок барсы, всё равно будут оправдывать видимо
+1
0
+1
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Ramal Ali
Ответ Вячеслав Новиков
Вопрос в другом а есть ли жертва? Если правда то конечно должно быть наказание, но есть куча сомнений, расследование должно быть максимально прозрачным
Ночью в баре девушки сидят за незнакомым столом сами прибежали услышав об вип зале ,потом заходит в сартир с Алвеш знаменитым футболистом какая тут изнасилования?? Ясно что она из древний профессии
+4
-2
+2
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Maksat S
Хави не обязан оправдываться. Пока нет вступившего в силу приговора суда, Алвеса нельзя называть насильником.
+3
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+3
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barca1899messi
Ответ Джейме Ланнистер
С такими деньгами в тюрьме будет любые удобства
Дело не в том есть у него деньги или нет деньги А в том что сядет Он справедливо или его посадят Потому что его подставили например Майк Тайсон тоже отсидел в тюрьме с его деньгами делал Что хотел но вопрос заслуженно ли он сидел или нет
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fidelio
Ответ Джейме Ланнистер
С такими деньгами в тюрьме будет любые удобства
Главное застраховать опасные телесные зоны, учитывая специфику
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Вячеслав Новиков
Ответ Андрей
С чего вдруг прозрачным, если жертва не хочет на публику. Она имеет право на приватность, это же касается не нас, а её и Алвеса.
Она много чего не хочет, и при том с её же слов всё уже известны все подробности её личность тоже, смысл уже скрывать, я к тому что всё должно быть по закону, а то очень много таких историй развеялось, я сам всю молодость провёл в клубах и там это на каждом шагу, благо я не знаменитость
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-8
-7
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Андрей
Ответ Вячеслав Новиков
Вопрос в другом а есть ли жертва? Если правда то конечно должно быть наказание, но есть куча сомнений, расследование должно быть максимально прозрачным
С чего вдруг прозрачным, если жертва не хочет на публику. Она имеет право на приватность, это же касается не нас, а её и Алвеса.
+18
0
+18
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Nate
Ну всё. Щас раскрутят, подключат твиттерских ботов и начнётся травля Хави, вплоть до увольнения. Плюс заставят извиниться босса ФК Барселона.
+1
-3
-2
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Вячеслав Новиков
Вопрос в другом а есть ли жертва? Если правда то конечно должно быть наказание, но есть куча сомнений, расследование должно быть максимально прозрачным
+24
-20
+4
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Пользователь заблокирован
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Джейме Ланнистер
Ответ Алексей Дольский
Вечер в хату! Чую присядет бразилец лет так на 10.
С такими деньгами в тюрьме будет любые удобства
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Дольский
Вечер в хату! Чую присядет бразилец лет так на 10.
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
универсал78
иногда, лучше промолчать.
+4
-7
-3
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