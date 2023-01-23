«За такие преступления нужно отвечать». Хави приносит извинения за свои комментарии об аресте Дани Алвеса

На Хави обрушился шквал критики в интернете после его комментариев по поводу ареста Дани Алвеса. Тренер «Барселоны» заявил, что ему жаль бразильца, даже не упомянув жертву.

После матча с «Хетафе» Хави решил внести ясность.

«Мои слова о Дани Алвесе были неправильно истолкованы, возможно я недостаточно четко выразился. Я не упомянул жертву, но я считаю, что за преступления такого рода нужно отвечать, неважно, касается это Дани или кого-то еще. Я прошу прощения за это недоразумение», - заявил тренер «Барселоны».