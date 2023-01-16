Четыре причины, по которым победа в Суперкубке стала для «Барселоны» совершенно особенной

«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании.

Трофей стал для «блауграны» совершенно особенным. На это есть как минимум четыре причины.

Победа без Месси

«Барселона» завоевала первый титул с тех пор, как Лионель Месси покинул клуб летом 2021 года. «Блауграна» доказала, что может обойтись без аргентинца-талисмана, который остается лучшим бомбардиром клуба.

Статистика показывает, что за последние 23 года каталонцы ни разу не поднимали трофей без помощи Месси. В последний раз «Барса» выигрывала без Лео, когда стала чемпионом Испании в сезоне 1998/99.

Теперь нельзя сказать, что успех команды держится лишь на одном игроке.

Победа над «Реалом»

Победа в класико всегда особенная. «Мадрид» может преуменьшать значимость Суперкубка, но проиграть трофей «Барсе» «сливочным» было больнее, чем потерпеть поражение от любого другого клуба.

Кроме того, «блауграна» нанесла «Реалу» психологический удар этим титулом. Не будем забывать, что в чемпионате команды идут ноздря в ноздрю.

Победа в Суперкубке доказывает, что обновленная «Барселона» может победить даже сильнейших, когда на кону стоит титул.

Первый трофей Хави

Хави потребовалось 13 месяцев, чтобы выиграть свой первый титул в качестве главного тренера «блауграны». Легенда клуба, завоевавшая трофей на посту тренера, это, безусловно, нечто особенное.

Для Хави эти 13 месяцев были крайне напряженными. Испанец находился под огромным давлением, каждое его решение рассматривалось под микроскопом. Некоторые болельщики требовали его отставки, когда дела «Барсы» шли совсем плохо.

Но после победы на полях Саудовской Аравии Хави, безусловно, сумел изменить отношение общественности к себе и к своей команде.

Идеальное начало года

Именно о таком начале года мечтали болельщики «Барселоны». В середине января у «сине-гранатовых» уже есть титул, еще в трех соревнованиях каталонцы будут бороться за трофей. Победа в Суперкубке будет отличной мотивацией для команды Хави.

«Реал» тоже начал прошлый год с триумфа в Суперкубке страны. Позже «Мадрид» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Возможно, в этом сезоне «блауграна» пойдет по стопам своего непримиримого соперника?

Каталонцы уже возглавляют чемпионат страны. С ЛЧ в этом сезоне не сложилось, но в Лиге Европы у команды есть все шансы на трофей, хотя борьба будет тяжелой.

А что для вас значила победа «Барселоны» в Суперкубке?