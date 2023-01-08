Винтажная «Барселона». Педри, Гави и Дембеле придумали изумительный гол в ворота «Атлетико»

«Барселона» справилась с «Атлетико» в 16-м туре Ла Лиги.

«Блауграна» осталась без Левандовского, отбывающего дисквалификацию, но трио Педри, Гави, Дембеле отлично справолось и без поляка. Парни придумали изумительный гол, глядя на который болельщики вспомнили ту самую грозную «Барселону» из прошлого.

Давайте вспомним, как это было.

Педри оказался с мячом в опорной зоне:

Стянул на себе нескольких соперников и начал шоу:

Педри промчался сквозь защиту «Атлетико» так, будто ее и не было:

Педри отдал мяч Гави:

Гави сделал несколько магических финтов и нашел Дембеле:

Изящное завершение от француза:

Как вам такой перфоманс игроков?