Винтажная «Барселона». Педри, Гави и Дембеле придумали изумительный гол в ворота «Атлетико»
«Барселона» справилась с «Атлетико» в 16-м туре Ла Лиги.
«Блауграна» осталась без Левандовского, отбывающего дисквалификацию, но трио Педри, Гави, Дембеле отлично справолось и без поляка. Парни придумали изумительный гол, глядя на который болельщики вспомнили ту самую грозную «Барселону» из прошлого.
Давайте вспомним, как это было.
Педри оказался с мячом в опорной зоне:
Стянул на себе нескольких соперников и начал шоу:
Педри промчался сквозь защиту «Атлетико» так, будто ее и не было:
Педри отдал мяч Гави:
Гави сделал несколько магических финтов и нашел Дембеле:
Изящное завершение от француза:
Как вам такой перфоманс игроков?
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