Фанаты в восторге от игры одного защитника «Барсы» в матче против «Атлетико»

«Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

Для «блауграны» встреча выдалась напряженной, оборона каталонцев провела исключительный матч. «Атлетико» нанес 20 ударов по воротам «Барсы», но забить так и не смог. Такое произошло впервые за 20 лет. За 16 туров «блауграна» пропустила всего шесть мячей – это один из лучших результатов в истории Ла Лиги.

В матче с «Атлетико» болельщиков «Барселоны» особенно впечатлила игра Кристенсена. Датчанин предотвратил как минимум четыре опасных момента соперника.

Вот что о нем пишут фанаты в соцсетях:

💭 «Его трансфер стал для нас благословением. Это его лучший матч с момента перехода в наш клуб».

💭 «Лучшее усиление в оборону «Барселоны» после трансфера Пике в 2008 году».

💭 «Уважаю Араухо и Кунде, но я считаю, что сейчас Кристенсен – наш лучший защитник».

💭 «Черт, и этого парня мы подписали бесплатно! Мне кажется, это лучший свободный агент в истории нашего клуба».

💭 «С нами датский Мальдини. Расслабьтесь, ребята».

💭 «Иногда я удивляюсь тому, как мы смогли взять Кристенсена бесплатно. Какой же он игрок! Всегда выступает на высшем уровне. Никаких соцсетей, никаких драм, никаких скандалов, только футбол».

А что вы думаете о трансфере Андреаса в «Барселону»? Был ли он лучшим защитником в матче против «Атлетико»?