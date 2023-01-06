«Все это делается, чтобы навредить мне». Дани Алвес отвечает на обвинения в сексуальном домогательстве

Бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес в интервью для Antena3 ответил на обвинения в сексуальных домогательствах, которые недавно были выдвинуты против него.

«Вначале я хотел все отрицать», — сказал бразилец.

«Я действительно был там с компанией, хорошо проводил время. Мои друзья знают, что я люблю танцевать. Я был там именно для того, чтобы потанцевать и получить удовольствие, не вторгаясь в чужое пространство».

«Я не знаю, что это за девушка. Я никогда не нарушал границ другого человека. Как я мог так поступить с девушкой? Нет, клянусь этого не было. Все это делается, чтобы навредить мне и, прежде всего, моим близким».

Напомним, каталонская полиция начала расследование в отношении Алвеса после того, как 30 декабря женщина обвинила его в неуместном прикосновении к ней в ночном клубе Барселоны.