Месси, Шкриньяр и еще 23 игрока, которых летом «Барселона» может подписать бесплатно

Матеу Алемани подтвердил, что в 2023 году «блауграна» планирует подписать нескольких свободных агентов.

Учитывая финансовые трудности клуба, бесплатные подписания могут стать для «Барсы» прекрасным вариантом для усиления состава. Тем более на трансферном рынке через шесть месяцев появится плеяда талантливых игроков, которых клуб может подписать бесплатно.

Сперва обратим внимание на самые заманчивые варианты.

Лионель Месси

Аргентинец еще не подписал новый контракт с «ПСЖ». И хотя вероятность продления соглашения Лео с парижским клубом очень высока, «блаугране» стоит держать руку на пульсе. Возвращение Месси на «Камп Ноу» выглядит слишком заманчиво.

Милан Шкриньяр

Словак на сегодняшний день является одним из лучших защитников в мире. Вероятно, 27-летний игрок захочет солидную зарплату, но его трансфер действительно укрепит оборону «Барселоны», особенно если Хави продолжит выпускать Кунде справа.

Маркус Тюрам

Француз мог бы стать достойной заменой Мемфису Депаю. В этом сезоне 25-летний игрок особенно хорош на позиции девятки. Тюрам забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи всего в 17-ти матчах за гладбахскую «Боруссию».

Рами Бенсебайни

Алжирец хорош и в атаке, и в обороне, чего часто не хватает крайним защитникам «Барсы». Кроме того, 27-летний футболист блестяще исполняет пенальти.

А вот полный список игроков, чьи контракты истекают этим летом. Обратите внимание, что ни у одного футболиста трансферная стоимость не опускается ниже 20 млн евро.

Каких игроков из этого списка вы больше всего хотите увидеть в «Барсе»? А кто из них, с вашей точки зрения, с наибольшей вероятностью присоединится к команде Хави?