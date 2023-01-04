FC BARCELONA
Блог

Месси, Шкриньяр и еще 23 игрока, которых летом «Барселона» может подписать бесплатно

Рами Бенсебайни Рами Бенсебайни
Маркус Тюрам Маркус Тюрам
Милан Шкриньяр Милан Шкриньяр
Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Матеу Алемани подтвердил, что в 2023 году «блауграна» планирует подписать нескольких свободных агентов.

Учитывая финансовые трудности клуба, бесплатные подписания могут стать для «Барсы» прекрасным вариантом для усиления состава. Тем более на трансферном рынке через шесть месяцев появится плеяда талантливых игроков, которых клуб может подписать бесплатно.

Сперва обратим внимание на самые заманчивые варианты.

Лионель Месси

Аргентинец еще не подписал новый контракт с «ПСЖ». И хотя вероятность продления соглашения Лео с парижским клубом очень высока, «блаугране» стоит держать руку на пульсе. Возвращение Месси на «Камп Ноу» выглядит слишком заманчиво.

Милан Шкриньяр

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр попал в список интересов ПСЖ| ВсеПроСпорт.ру

Словак на сегодняшний день является одним из лучших защитников в мире. Вероятно, 27-летний игрок захочет солидную зарплату, но его трансфер действительно укрепит оборону «Барселоны», особенно если Хави продолжит выпускать Кунде справа.

Маркус Тюрам

Француз мог бы стать достойной заменой Мемфису Депаю. В этом сезоне 25-летний игрок особенно хорош на позиции девятки. Тюрам забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи всего в 17-ти матчах за гладбахскую «Боруссию». 

Рами Бенсебайни

Алжирец хорош и в атаке, и в обороне, чего часто не хватает крайним защитникам «Барсы». Кроме того, 27-летний футболист блестяще исполняет пенальти.

А вот полный список игроков, чьи контракты истекают этим летом. Обратите внимание, что ни у одного футболиста трансферная стоимость не опускается ниже 20 млн евро.

Каких игроков из этого списка вы больше всего хотите увидеть в «Барсе»? А кто из них, с вашей точки зрения, с наибольшей вероятностью присоединится к команде Хави? 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alan77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Полный список https://www.transfermarkt.world/statistik/endendevertraege
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Мальковский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мукоко и Тильманс не помешают Барсе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧИКО
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Про Месси в следующем сезоне надо забыть. Это сказка… может быть сезонах 2024/25 или 25/26 вернётся, и то если решит завершить карьеру на Камп Ноу. С ним поступили подло, теперь клуб ничего не может ему дать, кроме прощания на Камп Ноу. Что касается остальных, как говориться в статье -плеяда талантливых игроков- во первых талантливых и хороших никто не отпускает просто так. Во вторых, эти талантливые и при том свободные агенты, ищут выгодные варианты продолжения карьеры. Для того, чтоб их заманить в Барсу, хотя-бы какой-то положительный результат должен быть у клуба, не говоря об выгодных зарплатах и прочих. У Барсы сейчас нет не денег, не результатов. А те которые посмотрели матч с Эспаньолом, врятли захотят влезть в это бесперспективное недоразумение. А если кто влезит, то будет уровня Белерина или Кесье, а таких в клубе навалом…. так что или результат в конце сезона или бабки… по другому не будет…. я считаю такие информации трансферными фейками.. клуб прекрасно знает на что способен и не стали бы распространять ерунду… наслушались от них тоже всякой ерунды…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Callmepablo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А где 23 игрока?
Классические заголовки в Спортсру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f9rbjygrmn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну какой Месси?
Никогда он в такую нестабильную барсу не вернётся, забудьте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий