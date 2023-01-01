Блогер обратил внимание на спорные эпизоды в последних матчах «Барсы» и «Реала». Решения арбитров не поддаются логике

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» 31 декабря. Но результат встречи ушел на второй план, спорное судейство заняло все инфополе.

Блогер Míster Seitán обратил внимание на несколько странных эпизодов работы Лаоса и сравнил их с решением арбитра в матче «Вальядолид» – «Реал». Поведение судей заставляет нейтральных болельщиков поверить в заговор Ла Лиги против «блауграны».

На 30-й минуте соперник схватил Гави за шею, а затем полузащитник «Барсы» увидел перед собой «горчичник». Гави пришлось убрать с поля на 50-й минуте из-за риска получения красной. Справедливости ради отметим, что Оливан тоже получил предупреждение.

Еще больше фанатов удивила желтая Торреса. В послематчевом протоколе Лаоса сказано, что Ферран получил предупреждение за споры с судьей, при этом полузащитник якобы просто посмотрел на арбитра свысока.

Блогер Míster Seitán сравнил желтую Торреса с эпизодом матча «Вальядолид» – «Реал». В той встрече Винисиус сказал арбитру: «Ты сумасшедшей». При этом бразилец никак не был наказан, а игроки «Вальядолида» к 82-й минуте получили две желтые и одну красную.

Фанаты «блауграны», конечно, опечалены судейством, но все же не теряют позитив.

Делимся самыми забавными комментариями поклонников «Барсы»:

💭 «Жаль, что Лаос после ЧМ не остался на Ближнем Востоке, как Криштиану Роналду. Мир бы очистился еще больше».

💭 «Я подумал об этом еще во время ЧМ, когда Лаос работал на матче Голландии и Аргентины. Лаос человек, который даже на чужих похоронах захочет быть в центре внимания».

💭 «А может, Лаос заключил с кем-то пари? Ну знаете, он поспорил, что сможет побить рекорды по количеству показанных карточек во всех соревнованиях, на которых работает».

Да, после такого действительно легко поверить в тайные козни Переса и компании.

Как думаете, бенефис Лаоса – это действительно спланированная акция руководителей лиги, или все же банальные ошибки и некомпетентность?