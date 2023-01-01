Дани Алвеса обвинили в сексуальном домогательстве – игрок все отрицает
По информации АВС Espana, Дани Алвес находится под следствием по делу о сексуальном насилии.
Сообщается, что инцидент произошел в ночном клубе Барселоны 30 декабря. Бразильца обвиняют в том, что он засунул руку под одежду женщины и неуместно прикоснулся к ней.
После предполагаемого акта сексуального домогательства женщина сообщила об этом телохранителям ночного клуба, а затем в каталонскую полицию.
Окружение Дани категорически отрицает обвинения, заявляя, что бывший игрок «Барселоны» был в ночном клубе совсем недолго и ничего не произошло.
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