Дани Алвеса обвинили в сексуальном домогательстве – игрок все отрицает

По информации АВС Espana, Дани Алвес находится под следствием по делу о сексуальном насилии.

Сообщается, что инцидент произошел в ночном клубе Барселоны 30 декабря. Бразильца обвиняют в том, что он засунул руку под одежду женщины и неуместно прикоснулся к ней.

После предполагаемого акта сексуального домогательства женщина сообщила об этом телохранителям ночного клуба, а затем в каталонскую полицию.

Окружение Дани категорически отрицает обвинения, заявляя, что бывший игрок «Барселоны» был в ночном клубе совсем недолго и ничего не произошло.