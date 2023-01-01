FC BARCELONA
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Дани Алвеса обвинили в сексуальном домогательстве – игрок все отрицает

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По информации АВС Espana, Дани Алвес находится под следствием по делу о сексуальном насилии.

Сообщается, что инцидент произошел в ночном клубе Барселоны 30 декабря. Бразильца обвиняют в том, что он засунул руку под одежду женщины и неуместно прикоснулся к ней.

После предполагаемого акта сексуального домогательства женщина сообщила об этом телохранителям ночного клуба, а затем в каталонскую полицию.

Окружение Дани категорически отрицает обвинения, заявляя, что бывший игрок «Барселоны» был в ночном клубе совсем недолго и ничего не произошло.

4 комментария

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GaiRic
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По глазам вижу - щупал 😀
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Serdida Orayew
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А как же борода? Ведь она должна сказать "ДА"!!!!!)))
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Alexander Sragovich
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Неплохой способ заработать немного денег...или много.
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predMBAPPE
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Просто машина! Дани хорош в любом клубе! 😎
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