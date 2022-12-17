Когда Лео Месси обойдет Дани Алвеса и станет самым титулованным игроком в истории? Вы спрашивали – мы отвечаем

Лионель Месси выиграл чемпионат мира в Катаре и близок к тому, чтобы стать самым титулованным игроком в истории футбола.

В настоящий момент этим почетным статусом пользуется Дани Алвес, у него за плечами 43 трофея со своими командами, но Месси дышит ему в затылок – теперь в активе аргентинца 42 награды. Давайте посмотрим на статистику двух легенд:

Впрочем, если не учитывать Финалисиму в перечне Месси, довольно спорный трофей, Алвес опережает Лео на два титула.

Аргентинец станет самым титулованным игроком в истории, если завоюет еще три трофея.

Учитывая, что Месси активно продолжает карьеру в «ПСЖ», то можно ожидать, что он обойдет Алвеса уже в конце текущего сезона.