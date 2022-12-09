Дембеле и Кунде – единственные представители «Барсы», продолжающие борьбу на ЧМ
В четвертьфинале чемпионата мира Франция обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал турнира. Футболисты «Барселоны» Усман Дембеле и Жюль Кунде оба были в составе команды-победителя.
Кунде провел на поле весь матч, а Дембеле заменил Кингсли Коман за 10 минут до финального свистка.
Рафинья, Мемфис Депай и Френки де Йонг потерпели поражение в составах сборной Бразилии и Нидерландов, поэтому теперь за трофей в Катаре смогут побороться только двое представителей «Барселоны» - игроки сборной Франции Дембеле и Кунде.
В среду 14 декабря французы в полуфинале сыграют с Марокко.
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