Дембеле и Кунде – единственные представители «Барсы», продолжающие борьбу на ЧМ

В четвертьфинале чемпионата мира Франция обыграла Англию (2:1) и вышла в полуфинал турнира. Футболисты «Барселоны» Усман Дембеле и Жюль Кунде оба были в составе команды-победителя.

Кунде провел на поле весь матч, а Дембеле заменил Кингсли Коман за 10 минут до финального свистка.

Рафинья, Мемфис Депай и Френки де Йонг потерпели поражение в составах сборной Бразилии и Нидерландов, поэтому теперь за трофей в Катаре смогут побороться только двое представителей «Барселоны» - игроки сборной Франции Дембеле и Кунде.

В среду 14 декабря французы в полуфинале сыграют с Марокко.