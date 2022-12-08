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Араухо испытывает сильный стресс из-за конфликта между сборной Уругвая и «Барселоной». Хави нашел решение

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Между «Барселоной» и сборной Уругвая вспыхнул конфликт прямо во время чемпионата мира. Руководство «блауграны» считает, что сборная Уругвая форсировала возвращение Араухо в строй, рискуя здоровьем игрока.

По данным издания Mundo Deportivo, из-за этого Рональд уже несколько недель страдает от эмоционального стресса. 

Хави нашел простой способ, чтобы как-то помочь своему футболисту. Тренер решил дать Араухо четыре дня отдыха, пока другие игроки возвращаются к тренировкам.

Вот как прошли первые тренировки каталонцев:

Есть и хорошие новости. Араухо полностью восстановился физически и вполне может появиться в матче «Барселоны» против «Эспаньола». 

Рональд успел провести несколько тренировок, прежде чем получил четырехдневный отпуск от Хави:

Как думаете, решение Хави поможет Араухо справиться со стрессом?

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