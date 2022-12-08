«Барселона» заинтересовалась новой звездой Португалии – Гонсалу Рамушем, но есть одна серьезная проблема

«Барселона» обратила внимание на восходящую звезду сборной Португалии Гонсалу Рамуша, сообщает Diario Sport.

Рамуш поразил весь мир, когда заменил в основном составе национальной команды Криштиану Роналду и оформил хет-трик в 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии.

До Рамуша никому на протяжении 32 лет никому не удавалось забить три гола в матче плей-офф ЧМ.

Прошлым летом «Бенфика» была готова продать Гонсалу Рамуша. По данным Фабрицио Романо, серьезный интерес проявил только «ПСЖ», но в итоге клуб оказался не готов купить футболиста за 45 млн евро.

Теперь все изменилось: после яркого выступления Рамуша в Катаре «Барселона» им заинтересовалась, но проблема в том, что стоимость игрока существенно возросла. По данным Sport, у Рамуша в контакте с «Бенфикой» прописана сумма отступных в 120 млн евро, и теперь португальцы точно не отпустят его за более низкую цену.