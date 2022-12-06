📸 Попало в трансляцию: Гави схлестнулся с игроком Марокко, который почти в два раза крупнее полузащитника «Барселоны»

Всем известно, насколько отважен Гави. Его не пугают даже самые суровые соперники, полузащитник всегда готов постоять за себя и заступиться за товарища по команде. Но иногда он бывает чересчур страстным.

Фанаты обратили внимание на любопытный эпизод матча 1/8 финала ЧМ. В игре Испании с Марокко Ромен Саисс задел Гави плечом. Возможно, случайно:

Юношу такой расклад, разумеется, не устроил. Он развернулся и пошел к Саиссу. Защитник в этот момент на что-то жаловался судья. Просто посмотрите, насколько марокканец крупнее Гави:

Опытный Жорди Альба сразу понял, что происходит, и поспешил увести Гави. Ровно в этот момент Саисс повернулся к юноше. Благодаря Жорди конфликт не вспыхнул.

В том матче Испания проиграла Марокко по пенальти и вылетела с турнира. А Гави покинул поле на 63-й минуте встречи.

Не кажется ли вам, что Гави слишком вспыльчив?