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«Я здесь благодаря им»: Дани Алвес очень ценит, что «Барса» разрешила ему тренироваться с резервом перед ЧМ

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Дани Алвес стал самым возрастным футболистом сборной Бразилии в истории ЧМ. На матч против Камеруна защитник вышел в возрасте 39 лет и 210 дней. Но этого рекорда могло и не быть, если бы не «Барселона».

Дани сейчас выступает за «Пумас», но осенняя часть сезона в Мексике завершилась задолго до старта Мундиаля. Чтобы не потерять игровую форму, Алвес тренировался в составе второй команды каталонцев.

Dani Alves trains with Barça Atlètic

В беседе с изданием Diario Sport Дани поблагодарил «Барсу» за такую возможность:

«Я тренировался на базе «Барселоны» и благодарен за оказанный мне прием. Я благодарен Рафе Маркесу (тренеру «Барселоны Б» – прим. ред.) и всему техническому персоналу за гостеприимство. Также президенту Жоану Лапорте, который открыл мне двери. Благодаря им я здесь». 

Против Камеруна Алвес отыграл все 90 минут. А в матче с Южной Кореей Дани появился на поле на 63-й минуте встречи.

Как вам выступление легенды «сине-гранатовых» на катарском Мундиале? 

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